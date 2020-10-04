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«Мне всё-равно! Пациент ваш!»: шокирующая видеозапись спора врачей о ковидных пациентах в приёмном покое кемеровской больницы попала в Сеть

сегодня 17:31

Фото Сиб.фм, видео из группы «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте»

Пациентов не хотели принимать в больнице; как минимум один из них находился в машине скорой на кислородном аппарате.

В Кемерово врачи устроили спор в приёмном покое больницы из-за пациентов. По словам автора видео, опубликованного в группе «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте», как минимум один из пациентов, которых не хотели принимать, находился в машине скорой в тяжёлом состоянии на кислородном аппарате.

«А мой начмед договорился с вашим главврачом, что мы забираем у вас ковидных больных, а вы принимаете у меня двоих пациентов», — заявляет одна из участниц спора.

«Вот вам сопроводительный лист — забирайте! <...> Мне вообще всё-равно! Пациент вот — ваш!» — заключает медик и разворачивается, чтобы уйти в конце видео.

На данный момент неизвестно, чем закончилась эта история. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, сегодня жительница Барнаула рассказала шокирующую историю медлительности медиков частной клиники, на пороге которой скончался мужчина.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

врачи
видео
скандал
спор
Кемерово
больница
пациент
коронавирус

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