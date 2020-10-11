Новая схема: полиция предупредила новосибирцев о телефонных мошенничествах с банковскими картами

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Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт и счетов; жертвами мошенников уже стали несколько человек.

Один из таких методов основан на использовании популярных легальных программ для делегирования доступа, которые позволяют мошенникам подключиться к смартфону жертвы. При этом клиента не просят сообщать данные банковской карты или смс-код, что усыпляет бдительность, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Схема действует примерно так: изначально потенциальной жертве поступает звонок от неизвестного лица, представляющегося сотрудником банка, который сообщает о зафиксированных подозрительных транзакциях по счету клиента. В ходе общения клиенту сообщают, что банк заблокировал подозрительную операцию, но для окончательной ее отмены требуется содействие клиента. При этом клиента не просят сообщить данные его банковской карты или коды подтверждения операций, поступающие посредством смс-сообщений, что повышает его уровень доверия к звонящему «сотруднику банка». Под предлогом необходимости проверки идентичности данных личного кабинета или удаления с устройства клиента вредоносного программного обеспечения его убеждают установить приложение, после чего сообщить ID программы. Как только пользователь сообщает номер идентификации для подключения, злоумышленники получают возможность получения доступа ко всей информации, хранящейся в телефоне или компьютере, а также возможность удаленно управлять самим устройством — осуществлять доступ в личный кабинет банка, совершать операции со счетом и перехватывать смс-сообщения, содержащие коды подтверждения транзакций.

Полиция и Сибирское ГУ Банка России рекомендуют:

1. Ни в коем случае не выполнять подобные просьбы.

2. Если уже установили подобное приложение по рекомендации «сотрудника банка» — безотлагательно его удалить.

3. Чтобы не стать жертвой мошенников, при любых подозрительных звонках от якобы сотрудников банка необходимо положить трубку, вручную набрать номер горячей линии банка и сообщить об инциденте. Телефон всегда указан на оборотной стороне банковской карты.

Кстати, мошенники могут несколько раз звонить владельцу карты и просто сообщать о подозрительной операции или переводе, прося его подтвердить или опровергнуть, с чем столкнулся корреспондент Сиб.фм. В этом случае о подозрительном звонке тоже лучше сообщить на горячую линию банка.