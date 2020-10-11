#Новосибирск: пять красивых фото сибирячек
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, с личных страниц в Instagram
Жительницы Новосибирска поделились своими фото; сибирячки хороши при любой погоде.
Россия издавна славится прекрасными и красивыми женщинами. Новосибирск — не исключение.
В эти выходные сибирячки поделились своими фотографиями. Каждая из них прекрасна по-своему!
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Я стала то-ли страшно ленивой, то-ли очень расчётливой. Но считаю не червонные, а время. ⠀ Сначала я перестала ходить на депиляцию. Во-первых, мастер меня расспрашивала с завистью о моей подруге, которая когда-то тоже к ней ходила. Во-вторых, это пздц как больно. Так, после 5 лет, я простилась сразу и с мастером, и с карающей процедурой. ⠀ С ещё одним мастером я попрощалась окончательно, когда увидела сториз, как она скучает по своему единственному адекватному клиенту. Оказалось, ждать почти год, видя, что человек уже ненавидит свою работу, не надо было. Как говорится, каждому-свое, хочешь ты одного клиента — да пожалуйста) ⠀ Я перестала понимать, почему я должна всю свою жизнь подстраивать под запись к мастеру, тратить огромные часы своего времени на сидение на стуле или лежание на кушетке и ещё платить за это нормальные такие деньги 🤔 взаимодействовать с каким-то человеком, который не всегда умный, не всегда воспитанный и с хорошим настроением, тоже не очень в радость. ⠀ А потом, я не то чтобы перфекционист, но вот этот момент, когда тебе уже скоро к мастеру и ты уже не очень "прибранный" очень бесил... ⠀ Что скажете? Особенно девочки, получаете удовольствие от регулярного женского ТО? ⠀ Ph @pavel_bozhul
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В чем разница желания и намерения? ⠀ Я всегда думала, что намерения — это просто сильное желание. ⠀ Приведу пример, так будут более понятнее. ⠀ Например, я решила поехать на машине с Новосибирска до Братска. ⠀ Когда ты едешь за рулём автомобиля, ты же не думаешь о том, что ты уже в Братске. Ты думаешь и сфокусирован на дороге. Ты заблаговременно знаешь, что конечной точкой будет Братск и всё будет хорошо. ⠀ Так же и здесь. ⠀ Желание — это, когда ты думаешь о том, что уже достиг какой-то цели. ⠀ А намерения- это, когда ты живёшь в моменте, здесь и сейчас, но при этом имеешь четкое понимание, что достигнешь желаемого результата и конечной точки. ⠀ Решила превратить каждое желание в намерение. ⠀ Теперь обстоятельства сами притягиваются ко мне🤍
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Когда вы теряете себя, вы теряете все! Когда вы находите себя, вы обретаете весь мир🌍
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ВСТРЕЧАЙТЕ! Ещё фоточки от @sladenkya Пора уже новые делать 😄 #москва#новосибирск#сочи#фотовкруге
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