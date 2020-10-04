Новосибирские медики пожаловались на неудобную программу для работы и нехватку денег на маски

Фото pixabay.com

Новосибирская общественная организация выпустила обращение о нехватке средств на закупку дезинфицирующих средств и оборудования; также медики недовольны работой специализированной компьютерной программы.

Новосибирская областная ассоциация написала обращение к губернатор Андрею Травникова, в котором пожаловались на несколько аспектов своей работы. Документ опубликован на сайте организации.

В первую очередь медики недовольны функционированием программы «Барс». По их словам, от неё лучше отказаться, поскольку она постоянно тормозит.

“До настоящего времени многие разделы программы не разработаны, работает она крайне не надежно. Только за 2020 год (неполных 10 месяцев) программа не работала, полный день или частично — 44 раза (!) — это почти 2 месяца не нормальной работы всех медицинских коллективов нашей области. В сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации, резким ростом обращаемости за медицинской помощью с явлениями ОРВИ и новой короновирусной инфекцией, сбои в работе программы «Барс» практически парализуют работу поликлиник. За первые 8 дней октября 2020 года программа «зависала» в течении 5 дней”, — написано в обращении.

По словам врачей, из-за неполадок в работе программы пациенты вынуждены дольше ждать оформления в регистратуре, медленнее обрабатываются вызовы на дом. Также когда программа виснет, докторам приходится оформлять медицинскую документацию вручную, а потом повторно вносить в компьютерную систему.

Также медики обратили внимание на необходимость дополнительного финансирования лечебных учреждений из-за пандемии. В документе говорится, что больницы и поликлиники вынуждены покупать маски, бактерицидные облучатели, инфракрасные термометры.

“Во всех лечебных учреждениях, в настоящее время, имеется большой дефицит финансовых средств необходимых для обеспечения лечебного процесса. Просим Вас рассмотреть данный вопрос и изыскать дополнительное финансирование для обеспечения медицинской деятельности лечебных учреждений”, — говорится в обращении ассоциации.

Сиб.фм обратился за комментарием в министерство здравоохранения Новосибирской области, однако на момент публикации не получил ответ.

Напомним, оперативный штаб прокомментировал очереди из машин скорой помощи перед новосибирскими больницами.