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Новосибирский блогер Mamix растворил 100 листов пенопласта в аквариуме

сегодня 22:05

Скриншоты из ролика Mamix

Блогер из Новосибирска регулярно проводит забавные эксперименты; в этот раз Mamix изучал свойства пенопласта.

Новосибирский блогер Максим Монахов, выпускающий ролики под ником Mamix, провёл новый эксперимент. Молодой человек решил выяснить, сколько листов пенопласта можно растворить в 100-литровом аквариуме.

Ролик с опытом выложен на его странице на youtube. Видео набрало почти 3 млн просмотров.

“Мы решили проверить, сколько пенопласта сможет войти в 100 литровый аквариум растворителя! Так как растворитель спокойно плавит пенопласт не оставляя от него мокрого места”, — написал Монахов.

В результате блогер выяснил, что один лист растворяется за 30 секунд. А в 100-литровом аквариуме “умещаются” 100 листов пенопласта.

Напомним, в сентябре новосибирский блогер Mamix вывел из строя бытовую технику с помощью микроволн.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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новосибирск

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