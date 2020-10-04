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Новосибирский «Толмачёво» стал лидером пассажиропотока среди аэропортов Сибири

сегодня 11:31

Фотографии с сайта pixabay.com

С начала года аэропорт принял почти три миллиона пассажиров; на второй позиции в рейтинге Сибири аэропорт «Красноярск».

Новосибирск стал лидером пассажиропотока в Сибири. С начала января и до начала сентября через аэропорт «Толмачёво» прошло без малого почти три миллиона пассажиров. Такие данные приводит Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Согласно опубликованному отчёту Росавиации, новосибирский аэропорт «Толмачёво» принял с начала года 2 908 650 человек.

Вторую позицию рейтинга по Сибири с отставанием почти в три раза занял аэропорт «Красноярск» – 1 076 977 пассажиров. Его «младшая» сестра, а/п «Черемшанка», помогла незначительно, добавив лишь 29 476 человек.

На третьем месте среди сибирских столиц – аэропорт Иркутска и 927 040 пассажиров. А на последнем – аэропорт Кызыла, всего 34 052 пассажира за период с начала этого года и до сентября.

Напомним, 6 октября российским авиакомпаниям открыли около 170 международных маршрутов.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Толмачёво
Сибирь
новосибирск
рейтинг
пассажиры
аэропорт

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