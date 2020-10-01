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Новосибирца спасли из горящей квартиры на Горской: пострадавший в тяжёлом состоянии

сегодня 10:24

Фото АСТ-54

В Ленинском районе горит квартира в многоэтажке; пожарные эвакуировали мужчину, которого передали бригаде скорой помощи.

На улице Горской, 47, загорелась квартира на четвёртом этаже. Пожарные эвакуировали одного из жильцов, пострадавший находился в горящей комнате и получил ожоги, сообщается на странице «АСТ-54».

Пожар произошёл утром 11 октября. Некоторое время установке лестницы мешали припаркованные во дворе дома автомобили, сообщают очевидцы.

Пожарные вынесли из горящей квартиры мужчину. Пострадавшего увезли на скорой в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Напомним, в начале октября 10-летний ребёнок отравился угарным газом в страшном пожаре в Бердске.

Автор:
Олеся Сметанникова

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