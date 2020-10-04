Новосибирцы ужаснулись состоянием дома недалеко от центра города

Фото и видео паблика "Инцидент.Новосибирск"и

В Новосибирске нашли ещё один жилой дом в ужасном состоянии; в сети посоветовали добиваться признания аварийного состояния здания.

В сети возмутились состоянием дома по адресу улица Железнодорожная, 35 в Новосибирске. Фото и видео здания размещены в паблике “Инцидент. Новосибирск”.

"Жилой дом в Новосибирске по адресу улица Железнодорожная, д. 5. Построен в 1935 году, 3-этажный. Дом находится под управлением УК «ДОСТ-Н». На дворе 21 век", — написала автор фото и видео.

На стенах здания видны многочисленные треищины, в некоторых местах вылетают кирпичи. Внутри подъезда состояние не лучше. Автор ролика рассказала, что в доме протекает крыша, из-за чего в тамбуре постоянно образовываются лужи.

Многие подписчики сообщества озадачились вопрос о том, на что же идут средства на капремонт.

“Про кап. ремонт не слышал? или его просто так оплачиваем”, — написал Стас И.

“Вот мне интересно, да, люди сейчас каждый месяц платят за капремонт, его им никто не отменял, правда?! Вопрос,за какой х.. н платить если всё равно дом снесут, а деньги государство в карман положит”, — заявила Евгения А.

Кто-то писал, что нужно добиваться признание дома аварийным, чтобы жильцов как можно быстрее расселили.

“Добиваться признание дома аварийным и должны будут расселить в такие же метры которые им положены!!! Но на практике это бывает очень сложно и долго, пока не попадут на первый федеральный канал и только тогда с мертвой точки что то начинает сдвигаться!!!”, — порекомендовала Саша С.

Напомним, 5 октября новосибирцы пожаловались на угрожающие машинам аварийные деревья.