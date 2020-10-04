Новые жертвы COVID-19: мужчина и две женщины умерли в Новосибирске от коронавируса

Фотографии Михаила Докунина / Сиб.фм и из открытых источников

За сутки жертвами коронавируса стали ещё три человека в Новосибирской области; с начала пандемии умер 491 человек.

По данным оперативного штаба на утро 11 октября в регионе зарегистрировано 14 090 случаев COVID-19 (+118 за минувшие сутки), в том числе у 866 детей. 12 471 человек выписан с выздоровлением (+31 за сутки).

Скончались ещё три пациента: мужчина в возрасте 59 лет, и женщины в возрасте 71 год и 83 года.

Всего в регионе от коронавируса умер 491 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 104 человека. На ИВЛ – 22 пациента.

Госпитализированы 40 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 509.

В больницы районов области госпитализированы 850 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 579 986 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 765 жителей области, 47 436 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3 407 обращений, госпитализированы 20 пациентов.

Напомним, сегодня врач назвал продукт, который снижает эффективность борьбы с коронавирусом.