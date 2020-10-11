Новый рекорд: за сутки в России выявлено более 13 тысяч случаев коронавируса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Рекордные 13 634 случая заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в России; от COVID-19 скончалось 149 человек.

Новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом в России поставлен сегодня, 11 октября. Предыдущий рекорд был установлен 10 октября, тогда коронавирус выявили у 12 846 человек.

Спустя сутки в стране выявили почти на 800 больных больше. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 4 240 человек.

🔸 Москва — 4501

🔸 Санкт-Петербург — 528

🔸 Московская область — 419

🔸 Ростовская область — 272

🔸 Нижегородская область — 262

🔸 Архангельская область — 246

🔸 Свердловская область — 209

🔸 Воронежская область — 203

🔸 Ханты-Мансийский АО — 199

🔸 Красноярский край — 176

🔸 Кемеровская область — 170

🔸 Алтайский край — 162

🔸 Ульяновская область — 160

🔸 Волгоградская область — 159

🔸 Иркутская область — 159

🔸 Забайкальский край — 159

🔸 Республика Крым — 157

🔸 Ставропольский край — 154

🔸 Мурманская область — 152

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 152

🔸 Томская область — 148

🔸 Омская область — 147

🔸 Саратовская область — 145

🔸 Республика Коми — 144

🔸 Оренбургская область — 142

🔸 Пензенская область — 128

🔸 Республика Саха (Якутия) — 128

🔸 Самарская область — 127

🔸 Орловская область — 119

🔸 Тюменская область — 118

🔸 Новосибирская область — 118

🔸 Ленинградская область — 117

🔸 Удмуртская Республика — 112

🔸 Республика Алтай — 107

🔸 Краснодарский край — 105

🔸 Хабаровский край — 103

🔸 Тверская область — 99

🔸 Пермский край — 99

🔸 Республика Бурятия — 97

🔸 Челябинская область — 96

🔸 Брянская область — 92

🔸 Кировская область — 90

🔸 Приморский край — 89

🔸 Калужская область — 85

🔸 Курская область — 84

🔸 Рязанская область — 83

🔸 Ярославская область — 83

🔸 Республика Калмыкия — 83

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 83

🔸 Республика Дагестан — 81

🔸 Белгородская область — 78

🔸 Ивановская область — 78

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 75

🔸 Республика Карелия — 72

🔸 Калининградская область — 72

🔸 Костромская область — 71

🔸 Смоленская область — 71

🔸 Вологодская область — 68

🔸 Владимирская область — 67

🔸 Курганская область — 66

🔸 Республика Хакасия — 64

🔸 Тамбовская область — 62

🔸 Республика Мордовия — 61

🔸 Сахалинская область — 61

🔸 Новгородская область — 60

🔸 Астраханская область — 60

🔸 Липецкая область — 57

🔸 Псковская область — 56

🔸 Амурская область — 55

🔸 Тульская область — 52

🔸 Республика Ингушетия — 52

🔸 Республика Башкортостан — 50

🔸 Магаданская область — 46

🔸 Республика Тыва — 41

🔸 Республика Северная Осетия — 40

🔸 Республика Адыгея — 38

🔸 Республика Марий Эл — 37

🔸 Севастополь — 35

🔸 Республика Татарстан — 34

🔸 Чувашская Республика — 33

🔸 Камчатский край — 33

🔸 Еврейская АО — 27

🔸 Чеченская Республика — 7

🔸 Ненецкий АО — 3

🔸 Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов*, выздоровели 1 020 422 человека.