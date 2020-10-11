Новый рекорд: за сутки в России выявлено более 13 тысяч случаев коронавируса
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Рекордные 13 634 случая заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в России; от COVID-19 скончалось 149 человек.
Новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом в России поставлен сегодня, 11 октября. Предыдущий рекорд был установлен 10 октября, тогда коронавирус выявили у 12 846 человек.
Спустя сутки в стране выявили почти на 800 больных больше. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.
За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 4 240 человек.
🔸 Москва — 4501
🔸 Санкт-Петербург — 528
🔸 Московская область — 419
🔸 Ростовская область — 272
🔸 Нижегородская область — 262
🔸 Архангельская область — 246
🔸 Свердловская область — 209
🔸 Воронежская область — 203
🔸 Ханты-Мансийский АО — 199
🔸 Красноярский край — 176
🔸 Кемеровская область — 170
🔸 Алтайский край — 162
🔸 Ульяновская область — 160
🔸 Волгоградская область — 159
🔸 Иркутская область — 159
🔸 Забайкальский край — 159
🔸 Республика Крым — 157
🔸 Ставропольский край — 154
🔸 Мурманская область — 152
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 152
🔸 Томская область — 148
🔸 Омская область — 147
🔸 Саратовская область — 145
🔸 Республика Коми — 144
🔸 Оренбургская область — 142
🔸 Пензенская область — 128
🔸 Республика Саха (Якутия) — 128
🔸 Самарская область — 127
🔸 Орловская область — 119
🔸 Тюменская область — 118
🔸 Новосибирская область — 118
🔸 Ленинградская область — 117
🔸 Удмуртская Республика — 112
🔸 Республика Алтай — 107
🔸 Краснодарский край — 105
🔸 Хабаровский край — 103
🔸 Тверская область — 99
🔸 Пермский край — 99
🔸 Республика Бурятия — 97
🔸 Челябинская область — 96
🔸 Брянская область — 92
🔸 Кировская область — 90
🔸 Приморский край — 89
🔸 Калужская область — 85
🔸 Курская область — 84
🔸 Рязанская область — 83
🔸 Ярославская область — 83
🔸 Республика Калмыкия — 83
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 83
🔸 Республика Дагестан — 81
🔸 Белгородская область — 78
🔸 Ивановская область — 78
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 75
🔸 Республика Карелия — 72
🔸 Калининградская область — 72
🔸 Костромская область — 71
🔸 Смоленская область — 71
🔸 Вологодская область — 68
🔸 Владимирская область — 67
🔸 Курганская область — 66
🔸 Республика Хакасия — 64
🔸 Тамбовская область — 62
🔸 Республика Мордовия — 61
🔸 Сахалинская область — 61
🔸 Новгородская область — 60
🔸 Астраханская область — 60
🔸 Липецкая область — 57
🔸 Псковская область — 56
🔸 Амурская область — 55
🔸 Тульская область — 52
🔸 Республика Ингушетия — 52
🔸 Республика Башкортостан — 50
🔸 Магаданская область — 46
🔸 Республика Тыва — 41
🔸 Республика Северная Осетия — 40
🔸 Республика Адыгея — 38
🔸 Республика Марий Эл — 37
🔸 Севастополь — 35
🔸 Республика Татарстан — 34
🔸 Чувашская Республика — 33
🔸 Камчатский край — 33
🔸 Еврейская АО — 27
🔸 Чеченская Республика — 7
🔸 Ненецкий АО — 3
🔸 Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов*, выздоровели 1 020 422 человека.
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