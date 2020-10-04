Очередь из машин скорой помощи выстроилась к коронавирусной больнице в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Длинную очередь из машин скорой помощи к больнице для коронавирусных пациентов заметили в Новосибирске 10 октября; число заражений в городе растёт, больницы снова перепрофилирую в госпитали для борьбы с коронавирусом.

Очередь из скорых образовалась в выходные у городской больницы №3. Еще летом сообщалось, что её перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщила в октябре главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова, в последнее время нагрузка на сотрудников скорой помощи возросла. В сутки инфекционные бригады обслуживают до 180 вызовов. Приоритет – у экстренных поводов, когда есть угроза жизни. «Это пациенты с подтверждённым коронавирусом, которые лечатся дома, и у которых ухудшилось состояние. Это беременные, пожилые, люди с хроническими заболеваниями, так называемые группы риска. Если у пациента, например, проблемы с дыханием, это тоже экстренный вызов, он выполняется в первую очередь», – сообщила Ирина Большакова.

Времени на инфекционный вызов бригада тратит больше, чем на обычный, даже если не нужна транспортировка в стационар. Медикам необходимо переодеться и обработать машину.

По данным на утро 11 октября, за последние сутки коронавирус выявлен у 95 жителей региона. Суточный прирост растёт уже несколько дней, также медики отмечают рост числа пациентов с сезонным ОРВИ.

Напомним, в начале октября правительство решило увеличить число коек в инфекционных госпиталях. Сообщалось, что областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи № 2 перепрофилируют в инфекционные госпитали.