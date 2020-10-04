Очереди машин скорой помощи к коронавирусной больнице в Новосибирске: что говорят в оперштабе региона

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм

Приёмный покой работает по строгому протоколу; заминки связаны с участившимися вызовами.

В оперативном штабе региона прокомментировали участившиеся сообщения об очередях машин скорой медицинской помощи у городской больницы №3 в Новосибирске.

На днях очевидцы сообщали об очередях автомобилей скорой медицинской помощи у городской больницы №3, перепрофилированной на приём больных коронавирусом пациентов. В оперативном штабе региона пояснили, с чем связано ожидание.

"В связи с распространяемой в СМИ информацией об очередях автомобилей скорой медицинской помощи у городской больницы №3 оперативный штаб региона напоминает, что приёмные покои инфекционных госпиталей работают по строго утверждённым протоколам с обязательной дезинфекцией автомобилей, помещений, сменой и утилизацией средств индивидуальной защиты медицинских работников", — рассказали в оперштабе.

Кроме того, как сообщила в октябре главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова, в последнее время нагрузка на сотрудников скорой помощи возросла. В сутки инфекционные бригады обслуживают до 180 вызовов. Приоритет – у экстренных поводов, когда есть угроза жизни.

Напомним, 9 октября в Минздраве региона рассказали, кто имеет право на прохождение бесплатного теста на наличие коронавируса.