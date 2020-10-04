Погрузка зерна в Новосибирском регионе ЗСЖД в сентябре увеличилась почти в 1,3 раза
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По оперативным данным, в сентябре 2020 года объем погрузки зерна в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги превысил 48 тыс. тонн; это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Всего с начала 2020 года со станций Новосибирского региона ЗСЖД отгружено 354 тыс. тонн зерна. В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, семена масличных культур и другие зерновые.
В том числе погрузка зерна на экспорт в Новосибирском регионе ЗСЖД составила 27 тыс. тонн и превысила погрузку сентября прошлого года в 6 раз.
Среди основных импортеров зерновой продукции такие страны, как:
- Китай – 10 тыс. тонн (рост почти в 7 раз);
- Казахстан – 8 тыс. тонн;
- Нидерланды – 4 тыс. тонн;
- Германия – 3 тыс. тонн.
Для обеспечения бесперебойных отправок зерна по России в ОАО «РЖД» реализуется ряд мероприятий. Разрешена перевозка зерновой продукции на особых условиях насыпью в универсальных крупнотоннажных контейнерах, в крытых вагонах, а также в полувагонах с использованием вагонного вкладыша.
Напомним, погрузка цемента в Новосибирском регионе ЗСЖД в январе – сентябре увеличилась на 9%.
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