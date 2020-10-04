При загадочных обстоятельствах 18-летний водитель погиб в ночной аварии под Новосибирском
Фотографии с сайта pixabay.com и ГУ МВД России по Новосибирской области
Парень скончался на месте; полиция проводит проверку.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, смертельное ДТП произошло сегодня около 01:00. За рулём Toyota Corona 18-летний водитель ехал со стороны посёлка Красный Яр в направлении Новосибирска.
«В пути следования по неустановленной пока причине совершил опрокидывание транспортного средства», – сообщила пресс-служба ведомства.
В результате происшествия водитель получил серьёзные травмы и скончался на месте ДТП. По факту случившегося полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства аварии.
Напомним, вчера жительница Новосибирска погибла в аварии при непонятных обстоятельствах.
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