«Рекомендуем студентам минимально перемещаться»: общежитие медакадемии в Чите закрыли на карантин из-за коронавируса

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Общежитие медакадемии в Чите закрыли на карантин; ректор медакадемии прокомментировал ситуацию.

Общежитие Читинской государственной медакадемии (ЧГМА) закрыто на карантин из-за случаев коронавируса. Об этом сообщили очевидцы в аккаунте Chita City соцсети Instagram, информацию ИА «Чита.Ру» подтвердил ректор Дмитрий Зайцев.

ЧГМА перешла на дистанционное обучение вслед за Забайкальским государственным университетом.

«Общежитие у нас на карантине. Мы рекомендуем студентам с отрицательным анализом минимально перемещаться, чтобы они с улицы дальше не заносили. Но такого, что прямо вообще нельзя им выходить, такого нет. В основном стараемся изолировать ковидных студентов до того, как их увезут в медорганизацию, ну и тех, кто с ними контактировал. Соответственно, у всех 100 % взяты анализы на коронавирус, обследованы практически все. Как только приходит отрицательный результат, рекомендуем добираться до дома и продолжать дистанционное обучение», — рассказал ректор.

При этом он пояснил, что о вспышке в учреждении речи не идёт.

«Случаи коронавируса у нас регистрируются так же, как и везде по городу, по организациям, но назвать это вспышкой трудно. Есть случаи, студенты госпитализируются, обследуются все контактные лица. Те, кто получает отрицательный ковид-результат, уезжают по домам», — сообщил Зайцев.

Напомним, 9 октября в Омске на карантин из-за коронавируса ушла очередная школа.