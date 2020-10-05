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Россия может выйти на плато по коронавирусу в октябре - вирусолог

вчера 23:59

Фото pixabay.com

В России идет вторая волна коронавируса; учёный назвал время, когда будет достигнут плато заболеваемости.

В 20-х числах октября Россия может преодолеть пик распространения коронавируса и выйти на плато. Об этом сообщила “Вечерняя Москва” со ссылкой на профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского.

Ученый предположил такую ситуацию в интервью, однако отметил, что “любые прогнозы — дело неблагодарное”.

По словам Аграновского, его прогнозы должны сбыться, однако возможны сюрпризы. Также он отметил, что осенний спад иммунитета тоже влияет на заболеваемость. При этом важно учитывать не только погодные явления, но и уменьшение светового дня.

Напомним, в Кузбассе умерший от коронавируса пенсионер внезапно “воскрес”.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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