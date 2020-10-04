«Сибирь» со свистом проиграла омскому «Авангарду» 4:0 и откатилась на 7 место в Восточной конференции

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«Сибирь» бесславно провела сибирское дерби КХЛ и всухую проиграла «Авангарду» 4:0; новосибирские парни не смогли совершенно ничего противопоставить омичам.

Омский «Авангард» одержал убедительную победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0. Омичи практически весь матч доминировали на поле, что сказалось в конечном счёте на табло.

Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в подмосковной Балашихе. Уже на шестой минуте встречи омская команда вышла вперёд. Рид Буше с передачи Сергея Толчинского и Оливера Каски вывел хозяев вперёд, реализовав большинство.

Менее чем через минуту «Авангард» увеличил преимущество. Сергей Шумаков, получив передачу от Александра Хохлачёва, обыграл голкипера «Сибири» Антона Красоткина и, уже падая, протолкнул шайбу в ворота.

После этого новосибирский клуб заменил вратаря, выпустив Алексея Красикова. Однако в начале третьего периода хозяева и в его воротах побывала шайба. Забросил её Корбан Найт. Каски и Толчинский набрали по второму очку за результативные передачи. В конце встрече Шумаков установил итоговый счёт встречи. Игорь Бобков оформил шат-аут.

Благодаря поражению «Ак Барс» от «Нефтехимика» «Авангард» вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции (23 очка). «Сибирь» идет 7-й (13 очков).

Напомним, столичный ЦСКА переиграл в Уфу "Салават Юлаев" и упрочил свои лидерские позиции.