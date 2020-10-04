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Следователи открыли дело по факту разлива топлива в Ангаре

сегодня 21:06

Фото из открытых источников

В Кежемском районе Красноярского края произошло ЧП; около 500 литров ГСМ попало в реку Ангара.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту разлива топлива в реку Ангара. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СК России.

“По предварительным данным, что 2 октября 2020 года при движении транспортировочной баржи, принадлежащей ООО «Приангарский ЛПК», по реке Ангара, в районе 196 км от г. Кодинска Кежемского района Красноярского края, из цистерны, находящейся на борту баржи, вследствие износа емкости произошел ее разрыв и в результате этого произошел разлив дизельного топлива в реку Ангара, чем была создана угроза причинения существенного вреда здоровью и окружающей среде”, — говорится в сообщении.

В настоящее время эксперты осматривают место происшествия, проводят обыски в компании, опрашивают членов судовой команды и руководство организации.

Напомним, 10 октября разливом нефтепродуктов в Красноярском крае заинтересовалась прокуратура региона.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Красноярский край
загрязнение

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