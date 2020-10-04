Телепрограмма на воскресенье 11 октября: что интересного покажут по ТВ в Новосибирске

Фото с сайта pixabay.com, кадры из фильмов и мультфильма

Отечественная классика, полюбившиеся программы и калейдоскоп мультфильмов; телепрограмма от Сиб.фм на 11 октября.

В воскресенье 11 октября жители Новосибирска могут посмотреть по телевизору "Операцию "Ы" и другие шедевры отечественного кинематографа, а также полюбившиеся телепрограммы и познавательные документальные фильмы. Любители фэнези смогут насладиться "Хоббитом", а детей ждёт целый калейдоскоп российских и зарубежных мультфильмов. Телепрограмма от Сиб.фм на день.

Первый канал +4

5:10 Х/ф "Весна на Заречной улице". [12+].

6:00 Новости.

6:10 Х/ф "Весна на Заречной улице". [12+].

6:55 Играй, гармонь любимая! [12+].

7:40 Часовой. [12+].

8:10 Здоровье. [16+].

9:20 "Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым. [12+].

10:00 Новости.

10:10 Жизнь других. [12+].

11:10 Видели видео? [6+].

12:00 Новости.

12:15 Видели видео? [6+].

13:55 Премьера. "На дачу!" с Ларисой Гузеевой. [6+].

15:10 Ээхх, Разгуляй! [16+].

17:35 Х/ф "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". [6+].

19:25 "Три аккорда". Новый сезон. [16+].

21:00 Время.

22:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия игр. [16+].

23:10 Х/ф "Большая игра". [18+].

1:30 Наедине со всеми. [16+].

2:15 Модный приговор. [6+].

3:05 Давай поженимся! [16+].

3:45 Мужское / Женское. [16+].

РОССИЯ 1 Дубль +4

4:20 Х/ф "Танго мотылька". [12+].

6:00 Х/ф "Любовь на сене". [12+].

8:00 Местное время. Воскресенье.

8:35 "Устами младенца".

9:20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".

10:10 Сто к одному.

11:00 Вести.

11:30 Х/ф "Злая шутка". [12+].

13:35 Х/ф "Забывая обо всём". [12+].

17:50 "Удивительные люди. Новый сезон". [12+].

20:00 Вести недели.

22:00 Москва. Кремль. Путин.

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+].

1:30 Х/ф "Танго мотылька". [12+].

3:10 Т/с "Отец Матвей". [12+].

РОССИЯ 1 (Новосибирск)

4:20 Х/ф "Танго мотылька". [12+].

6:00 Х/ф "Любовь на сене". [12+].

8:00 Местное время. Воскресенье.

8:35 Устами младенца.

9:20 Когда все дома.

10:10 Сто к одному.

11:00 Вести.

11:30 Х/ф "Злая шутка". [12+].

13:35 Х/ф "Забывая обо всем". [12+].

17:50 Удивительные люди. Новый сезон. [12+].

20:00 Вести недели.

22:00 Москва. Кремль. Путин.

22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+].

1:30 Х/ф "Танго мотылька". [12+].

3:15 Т/с "Отец Матвей". [12+].

4:54 Перерыв в вещании.

ТВ Центр (Сибирь)

7:20 Фактор жизни. [12+].

7:45 "Полезная покупка". [16+].

8:10 "10 самых..." [16+].

8:40 Х/ф "Похищенный". [12+].

9:35 Х/ф "Похищенный". [12+].

10:40 Спасите, я не умею готовить! [12+].

11:30 "События". [6+].

11:45 Х/ф "Ночное происшествие". [0+].

13:40 "Смех с доставкой на дом". [12+].

14:30 "Московская неделя". [12+].

15:05 Д/ф "Фальшивая родня". [16+].

15:55 Прощание. [16+].

16:50 Д/ф "Женщины Мариса Лиепы". [16+].

17:35 Х/ф "Сельский детектив. Ловушка для мертвеца". [12+].

18:34 Х/ф "Сельский детектив. Ловушка для мертвеца". [12+].

19:35 Х/ф "Сельский детектив. Ограбление по-ольховски". [12+].

20:33 Х/ф "Сельский детектив. Ограбление по-ольховски". [12+].

21:35 Т/с "Призрак уездного театра". [12+].

22:49 Т/с "Призрак уездного театра". [12+].

23:32 Т/с "Призрак уездного театра". [12+].

0:15 "События". [6+].

0:30 Т/с "Призрак уездного театра". [12+].

1:20 "Петровка, 38". [16+].

1:30 "Линия защиты". [16+].

2:00 Х/ф "Правда". [12+].

2:44 Х/ф "Правда". [12+].

3:25 Х/ф "Чемпион мира". [6+].

4:50 Д/ф "Станислав Садальский. Одинокий шут". [12+].

5:30 "Московская неделя". [12+].

НТВ (Спутник 4)

1:00 Х/ф "Девушка без адреса". [0+].

2:40 Центральное телевидение. [16+].

4:00 Сегодня.

4:20 У нас выигрывают! [12+].

6:00 Сегодня.

6:20 Первая передача. [16+].

7:00 Чудо техники. [12+].

7:50 Дачный ответ. [0+].

9:00 НашПотребНадзор. [16+].

10:05 Однажды... [16+].

11:00 Своя игра. [0+].

12:00 Сегодня.

12:20 Следствие вели... [16+].

14:00 Новые русские сенсации. [16+].

15:00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.

16:10 Ты супер! [6+].

18:55 Звезды сошлись. [16+].

20:25 Основано на реальных событиях. [16+].

23:30 Т/с "Свидетели-2". [16+].

МАТЧ!

6:00 Смешанные единоборства. И.-Л. Макфарлейн — К. Джексон. Э. Дж. Макки — Д. Кампос. Bellator. Трансляция из США. [16+].

7:00 Все на Матч!

9:00 Х/ф "Эдди "Орёл". [16+].

11:00 Д/с "Украденная победа". [12+].

12:00 Новости.

12:05 Все на Матч!

13:00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Джейсона Росарио. Трансляция из США. [16+].

13:50 Новости.

13:55 Футбол. "Ротор" (Волгоград) — "Тамбов". Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция.

16:00 Все на Матч!

16:30 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. Финал. Прямая трансляция.

18:15 Новости.

18:20 Все на Матч!

18:50 Футбол. "Ростов" (Ростов-на-Дону) — "Ахмат" (Грозный). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция.

21:00 "После футбола" с Георгием Черданцевым.

21:55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция.

0:00 Все на Матч!

0:45 Бокс. Т. Алвеш — Д. Лейн. Э. Ломбард — К. Гроув. Bare Knuckle FC. Трансляция из США. [16+].

2:00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00.

ТВ-3(+4)

6:00 М/ф "Мультфильмы". [0+].

8:15 Новый день. [12+].

8:45 Х/ф "Бетховен-5". [0+].

10:30 Х/ф "Остров головорезов". [12+].

13:00 Х/ф "Хоббит: Пустошь Смауга". [12+].

16:00 Х/ф "Хоббит: Битва пяти воинств". [12+].

19:00 Х/ф "Во имя короля". [12+].

21:30 Х/ф "Необычайные приключения Адель". [12+].

23:45 Х/ф "Последний легион". [12+].

1:30 Д/с "Тайные знаки". [16+].

2:15 Д/с "Тайные знаки". [16+].

3:00 Д/с "Тайные знаки". [16+].

3:45 Д/с "Тайные знаки". [16+].

4:30 Д/с "Тайные знаки". [16+].

5:15 Д/с "Тайные знаки". [16+].

СТС

6:00 Ералаш. [0+].

6:20 М/с "Приключения Вуди и его друзей". [0+].

6:35 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" [6+].

7:00 М/с "Три кота". [0+].

7:30 М/с "Царевны". [0+].

7:50 Шоу "Уральских пельменей". [16+].

9:00 Рогов в деле. [16+].

10:05 Уральские пельмени. [16+].

10:10 Х/ф "Хэнкок". [16+].

12:05 Х/ф "Принц Персии. Пески времени". [12+].

14:25 Х/ф "Аладдин". [6+].

17:00 Полный блэкаут. [16+].

18:30 М/ф "Босс-молокосос". [6+].

20:30 Х/ф Премьера! "Плохие парни навсегда". [16+].

23:00 Х/ф "Плохие парни". [18+].

1:25 Х/ф "Плохие парни-2". [18+].

3:50 Слава Богу, ты пришёл! [16+].

4:35 "6 кадров". [16+].

5:15 М/ф "Молодильные яблоки". [0+].

5:35 М/ф "Верните Рекса". [0+].

5:50 Ералаш. [0+].

РЕН ТВ (Регионы) +4

5:00 "Тайны Чапман". [16+].

7:00 Х/ф "Стелс". [16+].

9:15 Х/ф "Пассажир". [16+].

11:05 Х/ф "Элизиум". [16+].

13:15 Х/ф "Земля будущего". [12+].

15:45 Х/ф "Тор: Царство тьмы". [12+].

17:55 Х/ф "Первый мститель: Противостояние". [16+].

20:45 Х/ф "Человек-муравей и Оса". [12+].

23:00 Добров в эфире. [16+].

0:05 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+].

3:40 "Самые шокирующие гипотезы". [16+].

4:25 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+].

ТНТ(+4)

7:00 ТНТ. Gold. [16+].

7:30 ТНТ. Gold. [16+].

8:00 Т/с "СашаТаня". [16+].

8:30 Т/с "СашаТаня". [16+].

9:00 Новое Утро. [16+].

10:00 Т/с "СашаТаня". [16+].

10:30 Т/с "СашаТаня". [16+].

11:00 Перезагрузка. [16+].

12:00 Комеди Клаб. [16+].

13:00 Комеди Клаб. [16+].

14:00 Комеди Клаб. [16+].

15:00 Комеди Клаб. [16+].

16:00 Комеди Клаб. [16+].

17:00 Т/с "Гусар". [16+].

17:30 Т/с "Гусар". [16+].

18:00 Т/с "Гусар". [16+].

18:30 Т/с "Гусар". [16+].

19:00 "Золото Геленджика". [16+].

20:00 Пой без правил. [16+].

21:00 Однажды в России. [16+].

22:00 "Stand Up". [16+].

23:00 "Talk". [16+].

0:00 Дом-2. Город любви. [16+].

1:00 Дом-2. После заката. [16+].

1:50 "Stand Up". [16+].

2:45 ТНТ Music. [16+].

3:10 "Stand Up". [16+].

4:00 "Открытый микрофон. Дайджест". [16+].

4:50 "Открытый микрофон". [16+].

5:40 "Открытый микрофон. Дайджест". [16+].

6:30 ТНТ. Best. [16+].

ДОМАШНИЙ

6:30 "6 кадров". [16+].

6:50 "Пять ужинов". [16+].

7:05 Х/ф "Украденная свадьба". [16+].

10:50 Х/ф "Ради жизни". [16+].

14:55 Х/ф "Ты мой". [16+].

19:00 Т/с "Любовь против судьбы". [16+].

22:45 "Про здоровье". [16+].

23:00 Х/ф "Вечерняя сказка". [16+].

1:05 Т/с "Подари мне счастье". [16+].

4:15 Х/ф "Маша и медведь". [16+].

5:45 "Домашняя кухня". [16+].

6:10 "6 кадров". [16+].

49-й Канал (Новосибирск)

6:00 "Семь на семь". [12+].

6:15 "Прогноз погоды".

6:20 "Дом Культуры". [12+].

7:00 "Семь на семь". [12+].

7:15 "Прогноз погоды".

7:20 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх". [6+].

8:55 "Прогноз погоды".

9:00 Проект "Ордынка-2020". [12+].

9:40 "Новосибирск. Код города". [12+].

9:55 "Прогноз погоды".

10:00 "Дела и Люди". [12+].

10:10 "Программа ПРО". [12+].

10:30 "Программа Безопасности". [16+].

10:55 "Прогноз погоды". [12+].

11:00 "Семь на семь". [12+].

11:20 Х/ф "В двух шагах от "Рая"". [12+].

12:40 "Прогноз погоды".

12:45 Д/ф "Документальное кино на 49-м канале". [12+].

13:30 Х/ф "Китайский сервиз". [12+].

15:15 Х/ф "Нежданно-негаданно". [6+].

16:40 "Прогноз погоды".

16:45 Х/ф "Свидетельство о бедности". [12+].

18:00 Х/ф "Покровские ворота". [6+].

19:10 "Свои люди". [12+].

19:40 "Прогноз погоды".

19:45 Х/ф "Покровские ворота". [6+].

21:00 "Семь на семь". [12+].

21:20 "Программа Безопасности". [16+].

21:40 "Прогноз погоды". [12+].

21:45 Х/ф "Один шанс из тысячи". [12+].

23:05 "Семь на семь". [12+].

23:20 "Прогноз погоды". [12+].

23:25 Х/ф "Убить "Шакала". [12+].

0:40 "Прогноз погоды". [12+].

0:45 "Семь на семь". [12+].

1:00 Проект "Ордынка-2020". [12+].

1:55 "Прогноз погоды". [12+].

2:00 Перерыв в вещании.

ОТС (Новосибирск)

6:00 "Научная среда". [12+].

6:15 Без комментариев. [12+].

6:50 "СпортОбзор". [12+].

6:55 Д/с "Сила земли". [12+].

7:10 "Pro здоровье" с Натальей Цопиной. [16+].

7:30 "Путь к Храму". [0+].

8:00 Итоги недели. [16+].

9:00 Большой прогноз. [0+].

9:02 Х/ф "Белая змея". [12+].

10:38 Большой прогноз. [0+].

10:40 "Новосибирск. Код города". [16+].

10:57 Большой прогноз. [0+].

10:59 Д/с "Яд. Достижение эволюции". [12+].

11:57 Большой прогноз. [0+].

12:00 Итоги недели. [16+].

13:00 Большой прогноз. [0+].

13:02 "Pro здоровье" с Натальей Цопиной. [16+].

13:22 Большой прогноз. [0+].

13:24 Д/с "Сила земли". [12+].

13:39 Большой прогноз. [0+].

13:41 Х/ф "Сыщик Петербургской полиции". [0+].

15:06 Большой прогноз. [0+].

15:08 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина". [12+].

16:33 Д/с "Достояние республик". [12+].

17:00 Погода. [0+].

17:01 Итоги недели. [16+].

17:58 "Pro здоровье" с Натальей Цопиной. [16+].

18:18 "Отдельная тема". [16+].

19:00 "ДПС. Итоговый". [16+].

19:30 "Территория тепла". [12+].

19:40 "Позиция". [16+].

20:00 Большой прогноз. [0+].

20:02 Итоги недели. [16+].

21:02 Большой прогноз. [0+].

21:04 Х/ф "Угоняя лошадей". [16+].

23:12 Большой прогноз. [0+].

23:14 Т/с "Шефы". [16+].

0:10 Х/ф "Край". [16+].

2:11 Х/ф "Перцы". [16+].

3:44 Х/ф "Последнее испытание". [16+].

5:58 Большой прогноз. [0+].