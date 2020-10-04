Тысячи рублей на надежду: почему инфекционист не рекомендует сдавать тесты на антитела к коронавирусу

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Врач заявил о бесполезности тестов на антитела к коронавирусу; почему не стоит тратить тысячи рублей на надежду, рассказал инфекционист.

Инфекционист Владислав Жемчугов назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег, пишет РИА "Новости" со ссылкой на интервью врача в СМИ. Доктор пояснил, что речь идёт о сдаче теста на антитела в частных лабораториях, где цена за анализ начинается от 970 рублей.

"Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности", — заявил Жемчугов.

По словам эксперта, наличие защитных белков в крови не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать масочный режим. Кроме того, до сих пор неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления от COVID-19.

Согласно двум новым исследованиям учёных-иммунологов из США и Канады, антитела к коронавирусу сохраняются не менее трёх месяцев после того, как человек переболел COVID-19 с явно выраженными симптомами.

В ответ на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, иммунная система человека вырабатывает белки, называемые антителами. В зависимости от того, как долго остаются в крови переболевшего антитела длительного действия IgG, зависит его защита от повторного заражения.

Напомним, сегодня врач назвал популярный продукт, который снижает эффективность борьбы с коронавирусом.