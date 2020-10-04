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Умерший от коронавируса пенсионер в Кузбассе внезапно “воскрес”

сегодня 21:26

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Кемеровской области семья похоронила своего пожилого родственника; спустя несколько дней выяснилось, что в гробу лежало тело другого человека.

В Кузбассе семья похоронила своего дедушку, ранее заболевшего коронавирусам. Однако вскоре выяснилось, что их дедушка жив, а кто лежал в гробу неизвестно. Об этом сообщил местный телеканал “Вести”.

Инцидент произошёл в селе Шибаново. Евгения Кубарева в конце сентября похоронила своего дедушку. Ранее он заболел коронавирусом и был переведён из дома для инвалидов в больницу.

“26 [сентября] у нас прошли похороны, хоронили в закрытом гробу, так как был подтверждён ковид. Потом исполняющий обязанности директора дома-интерната позвонил и сказал, что нужно приехать на опознание. Я растерялась: какое опознание, мы своего дедушку похоронили”, — рассказала Евгения Кубарева в интервью телеканалу.

Директор учреждения сказал, что дедушка “абсолютно живой и здоровый”.

Имя того, кого похоронила семья, не разглашается. Сейчас региональный минздрав и прокуратура проводят служебную проверку по данному инциденту.

Напомним, 11 октября в сети появилась шокирующая видеозапись спора врачей о ковидных пациентах в приёмном покое кемеровской больницы.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Кузбасс
коронавирус

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