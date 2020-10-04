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В Москве вводится паспортный режим из-за коронавируса

сегодня 00:38

Фото pixabay.com

В Москве вводят паспортный режим из-за коронавируса; ограничения начнут действовать с начала следующей недели.

В Москве начнут проверять паспорта у зрителей, пришедших в театры «Современник», «Ленком», «Ромэн» и ряд других. Люди старше 65 лет и пациенты, имеющие хронические болезни, вовсе не смогут попасть в эти театры. На такие строгие меры городские власти пошли из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, присутствовавший на совещании, решение было принято на совещании в столичном департаменте культуры ещё 9 октября. Об этом информацию также подтвердил собеседник в мэрии Москвы.

"Изменения будут действовать со следующей недели. Они коснутся только тех театров, которые подчинены правительству Москвы". — сказал собеседник агентства.

Среди них, например, театры имени Моссовета, Ермоловой и Владимира Маяковского, «Ленком Марка Захарова», театр на Малой Бронной, «Современник», «Ромэн».

Москвичи должны будут вводить свои паспортные данные при покупке билетов. Потом их проверят на входе в театр. Посещение театра запретят гражданам старше 65 лет. Запрет предусмотрен и для людей с хроническими заболеваниями, которых вносили в «группу риска» из-за коронавируса. Продавать билеты смогут только те операторы и театры, которые внесут в свои билетные программы соответствующие изменения.

По данным оперштаба, в РФ второй день подряд фиксируется рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом. По состоянию на 10 октября выявлено 12 846 новых случаев заболевания, днем ранее диагноз подтвердился у 12 126 человек. До этого максимальный суточный прирост был отмечен 11 мая — в тот день COVID-19 подтвердился у 11 656 россиян.

Напомним, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заразился коронавирусной инфекцией.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

театры
паспорт
пожилые
коронавирус
режим ограничений

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