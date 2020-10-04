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В Новосибирске в воскресенье, 11 октября, будут комфортные +9 и мокрый снег

сегодня 08:00

Фото pixabay.com

В Новосибирске в воскресенье, 11 октября, ожидается гололёд и мокрый снег; начало недели будет чуть прохладнее.

Погода в воскресенье, 11 октября, в Новосибирске будет теплой, ожидается мокрый снег, возможен гололед. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В воскресенье, 11 октября, синоптики прогнозируют местами мокрый снег, переходящий в дождь. Местами возможна гололедица. Термометры покажут +4...+9 градусов. Будет дуть ветер 3-8 м/c, порывы его достигнут 13 м/с.

Касаемо предстоящей недели, погода существенно не изменится, будет преобладать воздушные массы тёплого фронта. В понедельник, 12 октября, днём в Новосибирске будет +6 градусов. Во вторник, 13 октября, и в среду, 14 октября, +7 градусов.

Напомним, в Новосибирск придёт резкое потепление до +15 градусов на следующей неделе.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

погода
снег
гололёд
прогноз погоды

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