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В Новосибирской области открыли уголовное дело по факту гибели трёхмесячной малышки

сегодня 19:22

Фото с сайта Барабинской ЦРБ

Весной 2020 года в больнице Барабинска скончался младенец; следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка.

Следственные органы расследуют уголовное дело по факту смерти трёхмесячной Евы Климовой в реанимации Барабинской ЦРБ. Об этом Сиб.фм сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Трагедия произошла 3 марта. Сейчас расследование уголовное дело находится на контроле у руководства следственного управления. Эксперты устанавливают, были ли в действиях врачей признаки состава преступления.

Напомним, малышка умерла 3 марта в больнице, после того как её несколько дней лечили дома. После обращения родственников в различные инстанции началась доследственная проверка. Также свою проверку организовывал областной минздрав.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
ребенок погиб

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