В Центре Гамалеи рассказали о реакции на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин

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Александр Гинцбург рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин; по словам директора центра, пока разницы не выявлено.

Реакция на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин пока проявляется одинаково, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Более полную информацию можно будет получить после завершения пострегистрационных испытаний, сообщает РИА «Новости».

Центр имени Гамалеи разработал российскую вакцину «Спутник V», которая была зарегистрирована первой в мире. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания.

«Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу»,— рассказал Гинцбург.

В России уже зарегистрировано 1 285 084 случая заражения коронавирусом. Умерли за время пандемии 22 454 человека, выздоровели 1 016 202.

Напомним, за последние сутки от коронавируса в Новосибирской области скончались ещё три пациента.