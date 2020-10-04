Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В Центре Гамалеи рассказали о реакции на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин

сегодня 13:59

Фотографии с сайта pixabay.com

Александр Гинцбург рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин; по словам директора центра, пока разницы не выявлено.

Реакция на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин пока проявляется одинаково, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Более полную информацию можно будет получить после завершения пострегистрационных испытаний, сообщает РИА «Новости».

Центр имени Гамалеи разработал российскую вакцину «Спутник V», которая была зарегистрирована первой в мире. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания.

«Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу»,— рассказал Гинцбург.

В России уже зарегистрировано 1 285 084 случая заражения коронавирусом. Умерли за время пандемии 22 454 человека, выздоровели 1 016 202.

Напомним, за последние сутки от коронавируса в Новосибирской области скончались ещё три пациента.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

мужчины
женщины
вакцина
коронавирус
Центр Гамалеи
реакция

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81676
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
75403
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32502
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
29258
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
28201
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25372
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса
23798
Заммэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом