«Всю ночь грохот под окнами»: новосибирцы пожаловались на ремонт дорог в тёмное время суток

Фото АСТ-54

Дорожная техника не даёт уснуть ночью жителям Октябрьского района Новосибирска; рабочие усердно ремонтируют дорогу у дома до самого утра.

Ремонт дороги кипит вторую ночь подряд на улице 2-й Воинской. Дорожная техника начинает работать после 23:00. Грохот под окнами не прекращается до самого утра, сообщается на странице «АСТ-54».

«Под покровом темноты начинается гул от техники, шкребки лопатами, перекрикивания рабочих. Это просто невыносимо. Работы идут всю ночь и до самого утра!», — пожаловалась жительница одного из домов на ул. Воинской Наталья.

Местные жители недоумевают: это же дорога возле дома, а не магистраль, где ремонт нужно делать ночью, чтобы не осложнять движение.

В комментариях к сообщению одни горожане посочувствовали не выспавшимся жителям ул. Воинской, другие посоветовали «потерпеть пару дней и радоваться – ведь ремонтируют дороги у дома далеко не везде».

Напомним, в конце сентября в Новосибирске перенесли сроки ремонта дворов.