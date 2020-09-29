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Пособия на детей 3-7 лет

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Выплаты на детей от 3 до 7 лет: отменят ли пособие после нового года

сегодня 18:41

Фотографии с сайта pixabay.com

Россияне переживают из-за сообщений о возможной отмене пособия; рассказываем, что известно про выплаты на детей от 3 до 7 лет с 2021 года.

Россияне переживают из-за появившихся в СМИ сообщений о возможной отмене пособия на детей от 3 до 7 лет с 2021 года. Однако речи об отмене выплат на законодательном уровне до сих пор не было. Напротив, пособие в будущем году могут даже увеличить.

Министерство труда РФ планирует увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет в 2021 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Повышенное пособие будут выплачивать тем семьям, в которых среднедушевой доход не вырастет до прожиточного минимума даже с учётом помощи в 5,5 тысяч рублей, выплачиваемой ранее.

На эти цели правительству потребуются дополнительные 95 млрд рублей.

В 2020 году малоимущим семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет, начали выплачивать пособие в половину прожиточного минимума. Всего такая помощь положена 3,8 млн детей.

Напомним, новое пособие для безработных появится в России.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Новый год
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отмена
россияне
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детские выплаты

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