Выплаты на детей от 3 до 7 лет: отменят ли пособие после нового года
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Россияне переживают из-за сообщений о возможной отмене пособия; рассказываем, что известно про выплаты на детей от 3 до 7 лет с 2021 года.
Россияне переживают из-за появившихся в СМИ сообщений о возможной отмене пособия на детей от 3 до 7 лет с 2021 года. Однако речи об отмене выплат на законодательном уровне до сих пор не было. Напротив, пособие в будущем году могут даже увеличить.
Министерство труда РФ планирует увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет в 2021 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Повышенное пособие будут выплачивать тем семьям, в которых среднедушевой доход не вырастет до прожиточного минимума даже с учётом помощи в 5,5 тысяч рублей, выплачиваемой ранее.
На эти цели правительству потребуются дополнительные 95 млрд рублей.
В 2020 году малоимущим семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет, начали выплачивать пособие в половину прожиточного минимума. Всего такая помощь положена 3,8 млн детей.
Напомним, новое пособие для безработных появится в России.
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