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За солнцем и кешбэком: в Ростуризме назвали самые интересные направления для путешествий по России в осенне-зимнем сезоне

11.10.2020 14:27

Фотографии с сайта pixabay.com

В числе популярных маршрутов названы и регионы Сибири; по многим направлениям работает программа кешбэка.

В Ростуризме рассказали о самых интересных направлениях для путешествий по России в осенне-зимнем сезоне. В числе самых популярных туристических маршрутов были названы и регионы Сибири. По многим из этих направлений можно будет приобрести туры в рамках второго этапа программы кешбэка, уточнили в ведомстве.

Среди наиболее интересных для осенне-зимнего отдыха направлений назвали Краснодарский край и Крым. Поездка на юг может не только продлить солнечные дни, но и подарить активный отдых с культурно-познавательными маршрутами.

Желающим оздоровиться предложили Тюмень. Этот город можно назвать столицей термальных курортов – здесь есть десятки горячих источников.

Алтайскую Белокуриху в Ростуризме считают «сибирским Давос и самым крупным за Уралом бальнеологический курортом». В предгорьях Алтая можно не только укрепить здоровье, но и увидеть невероятные пейзажи, пишет «Интерфакс».

Любителям активного отдыха предложили зимние экспедиции в Бурятию, Мурманскую область и на Байкал.

Поклонников горнолыжного туризма ждут курорты Кемеровской области, Кабардино-Балкарии, Дальнего Востока и Сахалина.

В Ростуризме заявили, что горнолыжные курорты в шаговой доступности есть почти во всех крупных агломерациях России.

Ну а за новогодним настроением стоит отправиться в Великий Устюг – в гости к Деду Морозу, также можно совершить поездку к Снегурочке в Кострому.

Напомним, 3 октября были названы условия второго этапа программы кешбэка по внутренним направлениям.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Сибирь
туризм
Россия
Ростуризм
кешбэк

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