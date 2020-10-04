Жигули угодили в разрытую теплотрассу в Ленинском районе Новосибирска

Фото АСТ-54

Легковушка влетела в коммунальную яму на улице Серафимовича; водителя не остановила ни сетка, ни бетонные блоки.

На улице Серафимовича мужчина за рулём седана ВАЗ-2106 направил свой автомобиль прямиком на установленные коммунальщиками ограждения и рухнул в котлован вместе с бетонными блоками. Помятые Жигули пришлось вызволять при помощи автокрана, сообщается на странице «АСТ-54».

Пострадавших в происшествии нет, однако проходящих мимо жителей напугали кадры с места происшествия, водитель явно чудом остался жив.

«Что их туда манит? там и блоки и сетка и вообще видно, что яма, но нет, все равно надо въехать», — пишут новосибирцы в комментариях к сообщению в соцсетях.

Однако некоторые комментаторы отметили, что вины водителя в произошедшем нет

«Блоки стоят для галочки. Они не являются препятствием. Нет обозначения фонарями», — считает Сергей И.

Напомним, 8 октября внедорожник упал в огромную строительную яму недалеко от станции метро «Золотая Нива».