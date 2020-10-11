Жительница Барнаула рассказала шокирующую историю медлительности медиков частной клиники, на пороге которой скончался мужчина

Фото с сайта pixabay.com, видео из группы "Barnaul22" в соцсети "ВКонтакте"

По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем или инсульт; пострадавшим оказался доцент кафедры общей социологии Института социальных наук Алтайского госуниверситета.

Жительница Барнаула рассказала шокирующую историю о том, как в местной частной клинике не смогли оказать своевременную помощь умирающему мужчине. Он скончался в на входе в медучреждение. Рассказ очевидицы и снятое ею видео опубликовал паблик "Barnaul22" в соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидицы, мужчина скончался на входе в частное медучреждение. На данный момент точно неизвестно, что случилось, но женщина возмущена нерасторопностью медиков.

Она рассказала, что приехала в клинику как пациент и увидела на входе лежащего мужчину.

"Я подошла, спросила: "Вызвали доктора?". Мне сказали, что да, из этой клиники. Увидела, что на нём маска. Я её бегом стянула, он начал синеть и язык западать. Минуты 4 никто не приходит, я побежала на ресепшен клиники и срочно потребовала помощи, сказала, что инсульт скорее всего. Только тогда отреагировали. И неспешно позвонили доктору. Когда пришёл доктор, мужчина уже почти не дышал. Решили, надо делать искусственное дыхание. Всё было долго, маску с мешком принесли спустя только минуты три. Оказывается, рот в рот нельзя сейчас! Говорю, он же уйдёт, дайте сама сделаю, мне пофиг. Не дали. Вызвали скорую. Приехала скорая, забрали. Спросила, где узнать про мужчину. Хамски сказали нигде! Звоните в скорую... Приехала домой, спустя 3 часа позвонила полиция, стали задавать вопросы, может кто ударил? Я сказала нет, упал, скорее всего сердечник...", — поделилась подробности происшествия горожанка.

Позднее стало известно, что пострадавшим оказался доцент кафедры общей социологии Института социальных наук Алтайского госуниверситета, кандидат философских наук Анатолий Домашев. Кроме преподавательской деятельности Домашев вел активную общественную жизнь. Например, долгое время являлся председателем жюри лиги "КВН-Алтай".

По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем или инсульт.

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