Больше 60 домов остались в Новосибирске без холодной воды

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В Заельцовском районе Новосибирска без холодной воды оставили сразу несколько улиц частного сектора; воды не будет до глубокого вечера.

В Заельцовском районе Новосибирска под отключение холодной воды попали сразу несколько улиц частного сектора.

По данным сервиса работы систем жизнеобеспечения, отключения произошли в 61 доме.

Из-за аварии на водоводе диаметром 500 миллиметров, люди останутся без воды до позднего вечера 12 октября.

Напомним, новосибирцы пожаловались на отключение воды и отопления в холода.