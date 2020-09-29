Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Больше 60 домов остались в Новосибирске без холодной воды

сегодня 07:58

Фото pixabay.com

В Заельцовском районе Новосибирска без холодной воды оставили сразу несколько улиц частного сектора; воды не будет до глубокого вечера.

В Заельцовском районе Новосибирска под отключение холодной воды попали сразу несколько улиц частного сектора.

По данным сервиса работы систем жизнеобеспечения, отключения произошли в 61 доме.

Из-за аварии на водоводе диаметром 500 миллиметров, люди останутся без воды до позднего вечера 12 октября.

Напомним, новосибирцы пожаловались на отключение воды и отопления в холода.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

новосибирск
питьевая вода
аварийные отключения

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

75741
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32635
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
29383
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
28325
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25446
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса
23982
Заммэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом
21734
Первый межрегиональный канал на бурятском языке создадут в Восточной Сибири