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Пособия на детей 3-7 лет

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Новые пособия за детей на каникулах предложили выплачивать в России

сегодня 07:22

Фото из открытых источников

В ЛДПР предложили выплачивать пособие родителям школьников, которые ушли на каникулы из-за коронавируса; средства предлагают выдавать одному из родителей.

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме направили на отзыв в правительство законопроект о выплатах пособий по временной нетрудоспособности родителям школьников в возрасте до 14 лет, которые находятся на каникулах из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Разработчики предлагают внести изменения в закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, согласно которым застрахованные лица будут получать пособие по временной нетрудоспособности в случае если «для обучающегося ребёнка в возрасте до 14 лет вводятся внеплановые дополнительные каникулы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой».

По мнению авторов документа, родителям необходима материальная поддержка, так как из-за внеплановых каникул они тратят больше денег на уход за детьми и организацию их безопасности.

При этом, указывают авторы, работнику не всегда удаётся договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска без сохранения содержания, так как, по Трудовому кодексу РФ, для этого нужны особые условия. В частности, наличие двух и более детей в возрасте до 14 лет или если речь идет о родителе-одиночке, воспитывающем ребёнка в возрасте до 14 лет.

Напомним, стало известно, отменят ли после нового года пособия на детей от 3 до 7 лет.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
пособия
коронавирус

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