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Попова назвала вакцину «Вектора» - подходящей для пенсионеров

сегодня 07:39

Фото из открытых источников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила достоинства вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром «Вектор»; по её мнению препарат необходим людям старшего возраста.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с «Российской газетой» рассказала о вакцине, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы считаем, что вакцина, созданная учёными ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подойдёт людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями», — заявила Попова.

По словам Поповой, «это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса, то есть куриный белок не имеет к ней никакого отношения».

Глава Роспотребнадзора рассказала, что в этой вакцине от «Вектора» «используется искусственно синтезированный белок-носитель, и к нему присоединены три пептида — это также «сконструированные» методом генной инженерии копии частиц вируса, которые и вызывают иммунный ответ у человека».

«Она не вызывает никаких аллергических реакций», — сообщила она.

Попова также сообщила о том, что сама поставила вакцину от коронавируса, разработанную «Вектором» и у неё появились антитела.

Напомним, в конце августа Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ГНЦВБ «Вектор»
вакцина
коронавирус
попова анна

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