«Сибирь» – «Торпедо НН»: время матча, где смотреть, котировки букмекеров

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет с «Торпедо» сегодня, 11 октября; букмекеры отдают предпочтение команде из Нижнего Новгорода.

«Сибирь» встретится с нижегородским «Торпедо» сегодня в 23:00 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «ОТС».

Выездная серия, которая началась матчем с «Салаватом Юлаевым», для «Сибири» не задалась. Челнинцы вырвали победу в серии буллитов (4:3), а «Авангард» без шансов разделал «Снеговиков» в основное время (4:0). Новосибирцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции. Команда набрала 13 очков после 16-ти игр.

«Торпедо» играло два предыдущих матча с «Амуром». В первой игре нижегородцы выиграли в серии послематчевых бросков (3:2). Вторую встречу команда проиграла в основное время (2:1). По итогам 14-ти матчей клуб набрал 12 очков и занимает восьмое место в конференции «Восток».

Предыдущий матч с нижегородцами «Сибирь» провела на своей домашней арене. Тогда победу одержали сибиряки (4:2).

Теперь букмекеры с небольшим перевесом склоняются к тому, что уже «Торпедо» обыграет «Сибирь» в грядущем матче. Поставить на нижегородцев можно с коэффициентом 2.30. На новосибирцев предлагается 2.60.

Напомним, видеообзор предыдущего зрелищного матча «Сибири» с «Торпедо» выложили на сайте КХЛ.