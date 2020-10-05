Учёные назвали срок жизни коронавируса на смартфонах и купюрах

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Австралийские учёные подсчитали срок жизни CОVID-19; на бумажных деньгах и смартфонах вирус живёт около месяца.

Учёные из Австралии рассказали, сколько частицы нового типа коронавируса COVID-19 могут жить на поверхностях металлических поручней, экранах смартфонов и бумажных банкнотах. Материалы их исследования были опубликованы Virology Journal.

По данным учёных, вирус остаётся жизнеспособным в течение месяца. В ходе эксперимента специалисты в частности определили, что на гладких поверхностях частицы могут сохраняться до 28 дней при температуре около +20°С. При этом при +30°С коронавирус может «жить» до трех недель, а при +40°С — всего пару дней.

По мнению исследователей, для людей опасность представляют непористые поверхности, то есть стеклянные экраны телефонов или бумажные и полимерные банкноты. Но наибольшей опасностью, по данным специалистов, являются именно смартфоны, которые люди дезинфицируют не так часто, как руки.

Напомним, вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу.