День работника рекламы 23 октября: картинки и открытки рекламщикам

День работника рекламы ежегодно отмечается 23 октября. Первое крупное торжество состоялось в 2001 году. На данный момент праздник является неофициальным и пройдёт 28-й раз. В материале Сиб.фм мы расскажем о самых популярных пиар-кампаниях за всю историю существования этой профессии.

История Дня работника рекламы

Профессия рекламщика начала зарождаться ещё в древние века. Тогда на египетских папирусах можно было увидеть объявление о продаже рабов. Свитки, вощеные дощечки, надписи на камнях и зданиях – можно было назвать первой рекламой того времени. В Средние века «рекламщиком» можно было считать разносчика, который выкрикивал информацию о своем товаре. Само слово «реклама» произошло от латинского reclamare — выкрикивать.

Но несмотря на такую долгую историю рекламы, сам праздник появился относительно недавно, в 1994 году. Первым, кто начал его отмечать, был Алан Ардасенов. В студенческие годы он искал подработку и устроился на должность рекламного агента в газету «Деловой экспресс». 23 октября 1994 года он получил первый заказ на создание рекламы. Первое масштабное мероприятия по случаю празднования Дня рекламы состоялось в 2001 году. Алан, который в это время уже занимал должность директора рекламного агентства, арендовал ночной клуб и пригласил всех знакомых коллег. Мероприятие получилось зрелищным и попало в СМИ. После этого идею празднования подхватили его коллеги по рекламному бизнесу и праздник распространился в странах СНГ.

Реклама стала неотъемлемой частью современной жизни. Сегодня существует множество рекламных агентств, которые работают с освящением любой деятельности, продвижением компаний и брендов в различных видах медиа.

Топ самых известных и успешных рекламных кампаний

Первая популярная кампания — The Pause That Refreshes, агентства D'Arcy & Co. Ими был разработан популярный бренд Coca-Cola. Газированный напиток начали рекламировать ещё в 1886 году, но рекламная кампания Coca-Cola стала особенно успешной и популярной, когда бренд начал ассоциироваться с Санта-Клаусом, похожим своим стилем на бутылку от Coca-Cola. Сегодня выручка кампании составляет около 10,13 млрд долларов.

Вторая не менее популярная кампания — Just Do It, агентства Wieden & Kennedy, создавшая бренд Nike. В 1988 году Nike запустил одну из самых известных реклам с всемирно узнаваемым слоганом Just do it. Реклама стала настолько узнаваемой, что кампания даже перестала указывать название фирмы. Логотипа было вполне достаточно. Сегодня доход кампании составляет 12,34 млрд долларов.

Третья кампания You Deserve A Break Today, агентства Needham, Harper & Steers разработала бренд McDonald’s. Первое заведение сети быстрого питания открылось в 1955 году, но первая реклама появилась только в 1963 году, где лицом кафе выступал клоун Рональд Макдональд. Сегодня доход рекламной кампании составляет 100,4 млрд рублей.

Четвёртая кампания Red Bull Media House выпустила свою первую рекламу в 1987 году с лозунгом Red Bull: Так крут, что горошек улетит с вашего галстука!» Следующая реклама была выпущена в 1988 году. Тогда кампания стала спонсором экстремальной эстафетной гонки в Австрии. Владельцы кампании заработали около 160 млн долларов на историческом прыжке из стратосферы и получили высокий уровень популярности. Сейчас же выручка кампании составляет около 7,42 млрд долларов.

