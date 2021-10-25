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общество

Адвокат рассказал о нарушениях в системе QR-кодов

Фото Адвокат рассказал о нарушениях в системе QR-кодов
Фото Адвокат рассказал о нарушениях в системе QR-кодов

Фото с сайта pixabay.com

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предложил сохранить действие системы QR-кодов до тех пор, пока коллективный иммунитет в России не достигнет 80%.

Адвокат Максим Пашков в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что в нынешнем виде система QR-кодов нарушает права тех, кто переболел коронавирусом в бессимптомной или лёгкой форме. Речь идёт о гражданах, которые не обращались в медицинские учреждения и не имеют справок о перенесённом заболевании.

Пашков отметил, что таких граждан существует значительное количество. По его словам, с точки зрения медицины вакцинироваться им или нет, является очень спорным вопросом, но QR-код они получить не могут.

Огромное количество людей в этой ситуации оказывается за правовым полем и они лишены многих прав. <...> Элементы нарушения прав есть. Нельзя говорить о том, что QR-коды являются бесполезными. Эпидемия и болезни существуют, отрицай их, не отрицай. Безусловно, так как это применяется сейчас, звучит [как] нарушение прав людей, переболевших в бессимптомной форме, —

считает Пашков.

Гинцбург убеждён, что большинство россиян пройдут вакцинацию в течение двух-трёх месяцев, если за системой наличия QR-кодов будет установлен жёсткий контроль. Вирусолог отметил, что следует продолжать держать жёсткую дистанцию между вакцинированными или невакцинированными путём использования этой системы. Он считает, что власти должны применять её до того момента, пока 80% граждан не будет вакцинированы от коронавирусной инфекции.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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