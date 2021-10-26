«Буллинг — это хроническая психотравма»: новосибирский психолог - о том, как распознать травлю в школе и спасти ребёнка от насилия

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22 октября в Новосибирске трагически оборвалась жизнь 12-летней школьницы. Выяснилось, что девочка с Троллейной улицы покончила с собой из-за травли сверстников. Журналист Сиб.фм обсудил случившееся с психологом Татьяной Ефановой и узнал, как родители могут понять, что ребёнок сталкивается с проблемами в коллективе, чем они способны ему помочь и почему оставлять буллинг без внимания категорически нельзя.

22 октября на улице Троллейной улице в Новосибирске был обнаружен труп 12-летней школьницы. Предположительно, девочка решила покончить с собой из-за буллинга со стороны сверстников. Одноклассники рассказали, что в школе её травили из-за лишнего веса и устаревшей модели айфона — iPhone 5S. Также они уточнили, что учителям об издевательствах известно не было. Знали ли о них родители погибшей, неизвестно.

По словам психолога из Новосибирска Татьяны Ефановой, теоретически взрослые могли понять, что девочка испытывает сложности.

«Ребёнок всё равно как-то себя по-другому начинает вести. Становится более скрытным, изолируется», — пояснила она журналисту Сиб.фм.

Специалист также подчеркнула, что несовершеннолетний не в состоянии решить подобные проблемы самостоятельно, поскольку у него отсутствует жизненный опыт. Начать помощь следует с установления личного контакта с ребёнком.

Прежде всего, взрослый должен дать понять, что он всегда будет на стороне своего ребёнка и тот всегда сможет рассчитывать на его помощь, пояснила Ефанова.

Следующий шаг — найти обидчика (или их группу), а также найти его (их) родителей.

«Возможно, действовать через школу, подойти к учительнице. Как правило, учителя открещиваются, потому что им репутация школы важнее. Но родитель должен разбираться с родителями, а не с детьми. Очень странно выглядит, если разъярённый папа или разъярённая мама начинает разбираться с теми, кто травит. Этим они рискуют вызвать агрессию, и у ребёнка в школе может усугубиться ситуация», — отметила Ефанова.

Как вариант психолог предложила взять ребёнка и вместе с ним поговорить с родителями обидчика. Если это не подействовало, можно привлечь органы.

В ситуации, когда ни одна из вышеперечисленных мер не помогает, решать вопрос нужно кардинально: переводить ребёнка в другой коллектив.

Нужна ли ребёнку профессиональная психологическая помощь

Психологическая помощь ребёнку, который подвергся травле, необходима. Даже в том случае, если родитель сам имеет профильное образование, подчеркнула Ефанова.

«Есть группы поддержки, подростковые группы, которые прекрасно ведут психологи. Дети там находятся среди таких же как они и учатся друг у друга. Есть индивидуальные психотерапевтические и психологические кабинеты помощи», — рассказала специалист.

«Буллинг — это хроническая психотравма. Его нельзя оставлять без внимания. Иначе с ребёнком будет случаться то, что случилось», — констатировала психолог.

Почему начинается травля

Как правило, обидчики выбирают тех, кто ведёт себя как жертва, отметила специалист. Такая модель поведения возникает, если ребёнок, например, наблюдает дома избиение отцом мамы, которая ему ближе, и начинает подражать ей.

Ещё одна возможная причина — отсутствие доверительных отношений в семье. В таких случаях дети обычно начинают уходить в гаджеты, чтобы не общаться с родителями, подытожила психолог.

Напомним, Следственный комитет возбудил по факту гибели семиклассницы уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего»). Расследование продолжается.