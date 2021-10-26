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общество

Какие сложности возникают при разводе, рассказал генеральный директор «алмаз.мфц» Павел Кириченко

Фото Какие сложности возникают при разводе рассказал генеральный директор «алмаз.мфц» Павел Кириченко
Фото Какие сложности возникают при разводе рассказал генеральный директор «алмаз.мфц» Павел Кириченко

Фото pixabay.com

«Никто не разводится хладнокровно, есть какие-то условия конфликта, обид и разочарований», – так говорит о разводах Павел Кириченко, генеральный директор «алмаз.мфц». Мы поговорили с ним о том, какие ещё сложности возникают при разводах.

У пар бывают спорные моменты, например, определение места жительства детей или конфликты из-за имущества. Такие вопросы решаются в судебном порядке. Павел говорит, что в российской практике нельзя отследить, кто чаще выигрывает в суде: мужчина или женщина. Имущество делится поровну и все вопросы решаются независимо от пола супруга, однако детей чаще оставляют с мамой.

Ситуация становится сложнее, когда один из супругов – неблагополучный. Обосновать это достаточно сложно: юристы проводят целый комплекс мер: опросы, переговоры, анализы ситуаций. Человек может быть признан неблагополучным, только если есть ряд значимых доказательств.

Фото Какие сложности возникают при разводе, рассказал генеральный директор «алмаз.мфц» Павел Кириченко 2

Также возникают споры, связанные с признанием отцовства. Павел Константинович приводит пример: иногда мужчина признаёт отцовство в отношении не своего биологического ребёнка, а на момент развода возникает вопрос алиментов. Снять с себя обязанность платить алименты можно, если доказать отсутствующий факт отцовства. Это можно сделать с помощью генетической экспертизы или по согласию сторон. Однако конечный вердикт выносит суд.

Бывает и обратная ситуация: после развода ребёнок хочет остаться с небиологическим родителем. Такой итог тоже может быть, но только по решению суда.

После развода часто встаёт вопрос уплаты алиментов. Павел отмечает, что назначать алименты сложно. Есть минимальный размер оплаты труда и определённый процент от дохода родителя на каждого ребёнка – на основе этого формируется та сумма, которую один из родителей должен выплачивать. Проблема в том, что родитель специально «занижает» свои официальные доходы, чтобы платить меньше.

«Зачастую приходится искать иные варианты доходов и предоставлять доказательства в суд, что есть иные доходы, с которых возможно зачисление. Они могут не являться официальными. А также приходится обращать внимание на доходы с зарубежного и иного имущества, не связанного с российским законодательством. Например, криптовалюта или ценные бумаги» – комментирует он.

Что касается имущества, при разводе оно разделяется пополам. В том числе поровну делятся долги супругов. Однако Павел говорит, что есть имущество, не подлежащее делению: «Не всё подлежит разделу по российскому законодательству. Сложность составляют «электронные деньги». Сложно найти информацию о наличии у супругов таких электронных кошельков или криптовалют. Тут лишь вопрос входа в личный кабинет, а запросить эту информацию достаточно проблематично. Решать эти вопросы можно только путём переговоров или проведения аналитики и добычи информации».

Исключительный момент – если супруги заключили брачный договор. В таком случае изучаются брачные договоры и их условия. Павел говорит, что целесообразно заключать брачный договор, если у супругов большая разница в доходе или если один из них имеет значительно рискованный бизнес. Если доход примерно одинаковый – брачный договор заключается скорее для перестраховки.

В «алмаз.мфц» часто обращаются уже с начавшимися судебными делами. Однако юридические компании могут помочь не только в суде. Часто юристы анализируют ситуацию, смотря на неё со стороны, представляют интересы одной из сторон и помогают решить конфликты путём переговоров.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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разводы
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