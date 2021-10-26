Какие сложности возникают при разводе, рассказал генеральный директор «алмаз.мфц» Павел Кириченко

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«Никто не разводится хладнокровно, есть какие-то условия конфликта, обид и разочарований», – так говорит о разводах Павел Кириченко, генеральный директор «алмаз.мфц». Мы поговорили с ним о том, какие ещё сложности возникают при разводах.

У пар бывают спорные моменты, например, определение места жительства детей или конфликты из-за имущества. Такие вопросы решаются в судебном порядке. Павел говорит, что в российской практике нельзя отследить, кто чаще выигрывает в суде: мужчина или женщина. Имущество делится поровну и все вопросы решаются независимо от пола супруга, однако детей чаще оставляют с мамой.

Ситуация становится сложнее, когда один из супругов – неблагополучный. Обосновать это достаточно сложно: юристы проводят целый комплекс мер: опросы, переговоры, анализы ситуаций. Человек может быть признан неблагополучным, только если есть ряд значимых доказательств.

Также возникают споры, связанные с признанием отцовства. Павел Константинович приводит пример: иногда мужчина признаёт отцовство в отношении не своего биологического ребёнка, а на момент развода возникает вопрос алиментов. Снять с себя обязанность платить алименты можно, если доказать отсутствующий факт отцовства. Это можно сделать с помощью генетической экспертизы или по согласию сторон. Однако конечный вердикт выносит суд.

Бывает и обратная ситуация: после развода ребёнок хочет остаться с небиологическим родителем. Такой итог тоже может быть, но только по решению суда.

После развода часто встаёт вопрос уплаты алиментов. Павел отмечает, что назначать алименты сложно. Есть минимальный размер оплаты труда и определённый процент от дохода родителя на каждого ребёнка – на основе этого формируется та сумма, которую один из родителей должен выплачивать. Проблема в том, что родитель специально «занижает» свои официальные доходы, чтобы платить меньше.

«Зачастую приходится искать иные варианты доходов и предоставлять доказательства в суд, что есть иные доходы, с которых возможно зачисление. Они могут не являться официальными. А также приходится обращать внимание на доходы с зарубежного и иного имущества, не связанного с российским законодательством. Например, криптовалюта или ценные бумаги» – комментирует он.

Что касается имущества, при разводе оно разделяется пополам. В том числе поровну делятся долги супругов. Однако Павел говорит, что есть имущество, не подлежащее делению: «Не всё подлежит разделу по российскому законодательству. Сложность составляют «электронные деньги». Сложно найти информацию о наличии у супругов таких электронных кошельков или криптовалют. Тут лишь вопрос входа в личный кабинет, а запросить эту информацию достаточно проблематично. Решать эти вопросы можно только путём переговоров или проведения аналитики и добычи информации».

Исключительный момент – если супруги заключили брачный договор. В таком случае изучаются брачные договоры и их условия. Павел говорит, что целесообразно заключать брачный договор, если у супругов большая разница в доходе или если один из них имеет значительно рискованный бизнес. Если доход примерно одинаковый – брачный договор заключается скорее для перестраховки.

В «алмаз.мфц» часто обращаются уже с начавшимися судебными делами. Однако юридические компании могут помочь не только в суде. Часто юристы анализируют ситуацию, смотря на неё со стороны, представляют интересы одной из сторон и помогают решить конфликты путём переговоров.