Более 600 млн рублей выделят в правительстве для поддержки цирков в пандемию

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Российским циркам, пострадавшим из-за пандемии, в качестве поддержки выделят 625 млн рублей. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пандемия COVID-19 нанесла серьёзный удар по сфере развлечений, в том числе по циркам. Из-за запрета на проведение массовых мероприятий и ограничений по числу зрителей они потеряли огромные деньги.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение поддержать цирки на государственном уровне, передаёт Sova.info, и выделить им 625 млн рублей.

Финансовую помощь получат 37 стационарных учреждений. Все они входят в состав федерального казённого предприятия «Росгосцирк», а общая численность сотрудников в них превышает 5,5 тыс. человек. Главное условие предоставления помощи — сохранение на конец года не менее 95 % работников.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, в какой сложной ситуации в 2020 году из-за пандемии оказалась цирковая труппа из Новосибирска. Артисты с животными застряли в Казахстане, чтобы найти средства на возвращение в Сибирь, пришлось объявить сбор.