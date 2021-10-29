Информационная ситуация вокруг проекта федерального закона (ФЗ) о нахождении на территории РФ граждан других стран остается напряженной

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Эксперты, политики и чиновники обеспокоены тем, что данный документ фактически отменяет существующие сегодня требования к знанию русского языка, российских истории и законодательства для большинства людей, которые планируют длительное время жить и работать в России.

Так, в частности информационный портал Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщает о том, что «Советник Президента РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину экспертное заключение на законопроект «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Он был подготовлен МВД России и сейчас передан в Правительство РФ.

«В связи с большим общественным резонансом вокруг законопроекта и его непосредственным влиянием на ситуацию с правами и свободами человека и гражданина в нашей стране постоянная комиссия по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовила экспертное заключение на законопроект. Просим Вас поручить проработать прилагаемое экспертное заключение и учесть позицию постоянной комиссии Совета в ходе дальнейшей работы над упомянутым законопроектом», — говорится в письме Валерия Фадеева на имя главы Правительства РФ.

В самом экспертном заключении, в частности, указывается на недопустимость исключения требования о сдаче экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства России для трудовых мигрантов...»

Генеральный директор АО «Аксиома» Владимир Юренев так прокомментировал складывающуюся непростую ситуацию: «МВД России предлагает сдавать государственный экзамен на знание русского языка, истории России и законодательства РФ только той категории иностранных граждан, которая претендует на постоянное проживание в нашей стране. Таким образом, для наиболее многочисленной категории трудовых мигрантов из стран Центральной Азии въезд и оформление документов упростится.

Предложение несет ряд рисков. Во-первых, это отказ от проверки уровня знаний, которыми иностранный гражданин должен обладать для нормальной интеграции в российское общество. На фоне сегодняшних сообщений о вызывающем и агрессивном поведении трудовых мигрантов, о создании нашими гражданами дружин самообороны в Коммунарке это выглядит абсурдно. Что мы получим при таком развитии ситуации уже к весне 2022 г. – не трудно догадаться.

Второй момент – отказ от одного из инструментов политики «мягкой силы». Это прямо противоречит заявлению Владимира Путина о необходимости повышать статус русского языка в целях укрепления региональной интеграции и снижения культурных противоречий в границах СНГ, которое исторически входит в сферу интересов России».

Напомним, что Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств — членов СНГ, к ключевым моментам этой повестки причислил активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства.

«Для реализации проектов во всех отраслях ключевое значение имеет доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам, улучшение системы профессионального образования, создание благоприятных условий для граждан государств СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах — участницах Содружества», — заявил Владимир Путин. И подчеркнул при этом, что важнейшей в сфере миграции является роль русского языка. Его знание необходимо мигрантам, чтобы они легче адаптировались, интегрировались, что важно для всех сторон миграционного процесса. В конце концов, речь идет не просто о том, чтобы зарабатывать деньги, а о том, чтобы вести полноценную жизнь.

«И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России», — подчеркнул Владимир Путин (цитируется по материалам информационного портала Медиа-МИГ).

Важно понимать, что и в соседних с нами странах с большим уважением относятся к русскому языку. Так uznews.uz приводит слова главного имам-хатиба Ташлакского района Ферганской области Узбекистана Шукурулло Эгамбердиева, более известного как Шукурулло Домла, который на днях высказался насчет употребления русского и других языков помимо узбекского. «Есть такие невежественные люди, которые выступают против употребления других языков кроме узбекского. Неужели грешно говорить по-русски? Ведь язык — это знания».

Приведем краткое содержание выступления уважаемого человека в изложении информационной страницы Новости Узбекистана. В частности, имам-хатиб указал на то, что знание языков открывает перед человеком перспективы для большего заработка.

«Вот, к примеру, ребята, которые знают корейский или китайский, хорошо зарабатывают. Те, кто не знает языка, подметают улицы. Если бы они знали языки, они получали бы тысячу долларов», — отметил Шукурулло Эгамбердиев. По его словам, не имеет значения, на каком языке говорят люди, поскольку главное — это взаимопонимание.

«Знание языка — это хорошо. Говорим ли мы по-таджикски или по-русски, цель одна — понимать друг друга», — заключил имам-хатиб».

Можно сказать, что все, общественники, эксперты, политики, как в нашей стране, так и за её рубежами, — за русский язык, как важнейший инструмент межгосударственного и межнационального общения. Язык объединяющий народы СНГ для созидания и творческого развития.

Однако почему-то бюрократическая и узковедомственная логика встала на пути важного и нужного всем процесса.

Поэтому добавим ещё одно высказывание генерального директора АО «Аксиома» Владимира Юренева: «Как представляется, данное упущение в законопроекте МВД России указывает на попытку избавиться от лишней ответственности. Сфера проведения государственного экзамена для миллионов иностранных граждан в сегодняшнем виде – источник многочисленных нарушений. Однако вместо совершенствования, ее предлагается попросту ликвидировать, что просто за гранью здравого смысла.

Реальным решением проблемы без отказа от выгод, которые России принесет грамотное управление миграционными процессами, станет налаженное взаимодействие между всеми участниками проведения государственного экзамена для иностранных граждан: работодателями, головными ВУЗами и органами надзора.

Полагаю, что Правительство РФ, при рассмотрении законопроекта исправит этот пробел».

В свою очередь, СПЧ в своём письме в Правительство РФ прямо настаивает на том, чтобы при переработке подготовленного МВД закона были учтены мнения самого широкого круга экспертов. «Несмотря на огромную позитивную работу, проделанную в рамках подготовки проекта ФЗ, очевиден ряд неурегулированных вопросов, имеющих принципиальное значение. В этой связи представляется целесообразным вновь вернуться к Концепции проекта федерального закона, в части методологии проекта и его соответствия провозглашаемым ценностям. Кроме того, необходимо обеспечить широкое публичное обсуждение принципиальных положений Концепции и в последующем доработанного проекта ФЗ».