Новосибирский инфекционист Поздняков оценил эффективность вакцины от COVID-19 против новых штаммов

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В России обнаружили новую мутацию коронавируса А.Y.4.2, которая, по предварительным оценкам, на 10-15 % заразнее превалирующего в стране и мире штамма «дельта». Могут ли защитить от неё существующие вакцины, рассказал инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

21 октября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России выявлена новая мутация коронавируса. А.Y.4.2 — одно из множества ответвлений линии «дельта» и, предположительно, на 10-15 % заразнее предыдущих вариаций, пояснил он.

У многих после сообщения об очередной мутации возник вопрос: есть ли смысл прививаться от COVID-19, если вирус постоянно меняется.

По словам инфекциониста, главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, вакцины по-прежнему работают и защищают от тяжести течения инфекции и летальности.

«Основные производители заявляют, что уровень иммунологической защиты после вакцинации достаточен для предотвращения тяжёлых форм. Весомым подтверждением эффективности вакцинации является именно количество заболевших и умерших в отдельно взятой стране. Исходя из данных стран с адекватно привитым населением (Великобритания, Израиль, Венгрия, Германия и другие), вакцинация достигает цели», — сказал он.

Специалист отметил, что принципы и технология разработки вакцин против COVID-19 есть, ввести новый антиген в имеющуюся «матрицу» проще, чем разработать препарат «с нуля».

«Поэтому даже при появлении чего-то принципиально нового в антигенной структуре SARS-CoV-2 разработчикам будет проще изменить уже имеющуюся вакцину, чем создавать новую», — резюмировал врач.

Напомним, похожее мнение ранее высказал новосибирский вирусолог Сергей Седых. Он также отметил, что пройти вакцинацию от коронавируса в любом случае стоит.