Новосибирцам запретили встречать Новый год – 2022 в кафе и ресторанах из-за COVID-19

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил действие ограничений из-за коронавируса до 31 декабря. Кафе и рестораны не смогут проводить новогодние корпоративы в ночь на 1 января.

Режим повышенной готовности из-за ухудшения эпидемиологической ситуации продлили в Новосибирской области. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года, об этом сообщается в постановлении губернатора Андрея Травникова от 29 октября.

«Принять <...> отдельные ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 31.03.2020 до 24:00 31.12.2021», — следует из документа.

Ранее режим повышенной готовности действовал до 30 ноября 2021 года. Кроме того, в прошлой версии документа было указано, что режим самоизоляции рекомендуется соблюдать гражданам старше 65 лет. Теперь соблюдать самоизоляцию необходимо всем гражданам, имеющим заболевания:

1. Инсулинозависимый сахарный диабет.

2. Болезни органов дыхания.

3. Болезнь системы кровообращения.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей.

5. Болезнь мочеполовой системы.

6. Злокачественные новообразования любой локализации, а также острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и так далее.

Согласно документу, граждане в возрасте старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию против COVID-19, должны соблюдать режим самоизоляции, реже посещать места массового скопления людей и принимать участие в любых массовых мероприятиях.