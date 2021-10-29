Новосибирцам запретили встречать Новый год – 2022 в кафе и ресторанах из-за COVID-19

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил действие ограничений из-за коронавируса до 31 декабря. Кафе и рестораны не смогут проводить новогодние корпоративы в ночь на 1 января.
Режим повышенной готовности из-за ухудшения эпидемиологической ситуации продлили в Новосибирской области. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года, об этом сообщается в постановлении губернатора Андрея Травникова от 29 октября.
«Принять <...> отдельные ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 31.03.2020 до 24:00 31.12.2021», — следует из документа.
Ранее режим повышенной готовности действовал до 30 ноября 2021 года. Кроме того, в прошлой версии документа было указано, что режим самоизоляции рекомендуется соблюдать гражданам старше 65 лет. Теперь соблюдать самоизоляцию необходимо всем гражданам, имеющим заболевания:
1. Инсулинозависимый сахарный диабет.
2. Болезни органов дыхания.
3. Болезнь системы кровообращения.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей.
5. Болезнь мочеполовой системы.
6. Злокачественные новообразования любой локализации, а также острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и так далее.
Согласно документу, граждане в возрасте старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию против COVID-19, должны соблюдать режим самоизоляции, реже посещать места массового скопления людей и принимать участие в любых массовых мероприятиях.
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