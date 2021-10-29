Прибавка пенсионерам, новый прививочный сертификат и возобновление авиасообщения – обзор главных изменений ноября на Сиб.фм

Фото pixabay.com, Густаво Зырянова, коллаж Сиб.фм
В ноябре в России произойдёт ряд изменений. Например, с начала месяца некоторые пенсионеры начнут получать увеличенные вдвое страховые выплаты по старости, а привившиеся от коронавируса — сертификаты о вакцинации нового образца. Об этих и других новшествах можно узнать в обзоре Сиб.фм.
Повышение пенсий
С 1 ноября бывшим лётчикам и шахтёрам увеличат пенсии. Повышение планово происходит каждые три месяца, следующий пересмотр как раз выпадает на первое число.
Также увеличенные выплаты начнут получать граждане, встретившие в октябре 2021 года свои 80 лет. Их ждут повышенные вдвое страховые выплаты по старости. Учитывая, что в настоящее время размер такой страховой пенсии составляет 6 044,48 руб., увеличится он до 12 088,96 руб.
Выплаты блокадникам
Защитникам блокадного Ленинграда в ноябре единоразово выплатят по 50 тыс. руб., решение об этом в сентябре принял президент РФ Владимир Путин. Финансовая поддержка будет приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни, которое состоялось 22 ноября 1941 года.
Федеральную выплату должны получить более 75 тыс. человек, причём вне зависимости от текущего места проживания. На эти цели выделят 4 млрд руб.
Новый прививочный сертификат
В ноябре россиянам начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19 и о перенесённом ранее коронавирусе. Соответствующий приказ Минздрава РФ вступит в силу 8-го числа.
Узнать о том, чем новые сертификаты будут отличаться от старых, можно в предыдущем материале Сиб.фм. Отметим, что сертификаты, которые были оформлены до 8 ноября, поменяются автоматически до 1 марта 2022 года.
Возобновление авиаперелётов
Хотя эпидемиологическая обстановка из-за COVID-19 остаётся сложной, ожидается, что с 9 ноября Россия возобновит авиасообщение ещё с рядом стран.
Пока в этом списке Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд, Багамы, Австрия, Швейцария, Финляндия и ОАЭ.
Выплаты бизнесу
В правительстве приняли решение компенсировать часть затрат предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в наиболее пострадавших из-за пандемии сферах. Например, спорта, общепита, гостиничного бизнеса, дополнительного образования, бытовых услуг и культуры.
Они смогут получить грант в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника.
Напомним, что в большинстве регионов в ноябре также начнёт в полную силу действовать система QR-кодов. Если говорить о Новосибирской области, то её запустят с 8-го числа.
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