В Новосибирске с ноября начнет работать московская карта «Тройка»

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Московская транспортная карта «Тройка» начнет действовать в Новосибирске в ноябре.

Новосибирцы смогут платить за проезд в общественном транспорте московской транспортной картой «Тройка» с ноября. Об этом сообщили власти региона.

«Пассажиры общественного транспорта в Новосибирске получат расширенный функционал билетного меню. Единая система транспортного обслуживания Новосибирской области и Москвы упростит проезд в общественном транспорте», – заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

С ноября пассажиры смогут оплатить проезд в общественном транспорте Новосибирска картой «Тройка». В феврале 2022 года власти региона планируют расширить действие карты на территорию всей области.

В правительстве Новосибирской области уверены, что внедрение карты «Тройка» ускорит развитие общественного транспорта в регионе, поспособствует росту туристического потока и позволит интегрировать в билетную систему пригородные маршруты. Кроме того, с картой «Тройка» повысится прозрачность оплаты проезда.

В Московской области карта «Тройка» заработала 1 февраля текущего года на всех маршрутах наземного транспорта, сообщает РБК.

Ранее сообщалось о повышении транспортного налога в регионе почти в 2 раза. Жители Новосибирской области назвали такое решение властей «маразмом».

Сиб.фм писал, что стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска увеличится до 30 рублей.