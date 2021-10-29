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Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы
Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом указом президента в России объявлены внеочередные каникулы. Дни с 30 октября по 7 ноября будут «нерабочими», с сохранением зарплаты сотрудникам. У наёмных работников есть повод для радости. А вот к чему готовиться бизнесу? Эту тему обсудили участники экстренного круглого стола «Что будет с бизнесом из-за новых антиковидных каникул», который состоялся 27 октября в пресс-центре медиахолдинга Сиб.фм.

Для начала немного статистики

Потери бизнеса от введения нерабочих дней оцениваются в 4 млрд руб. в сутки, за две недели выходных они составят около 60 млрд руб. Как сообщил РБК, такие цифры озвучил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства.

Для многих предприятий такие убытки уже оказались непосильными.

Forbes, на основе данных «СПАРК-Интерфакс», 30 августа 2021 года констатировал, что убыль ИП началась в кризисном 2020 году, а в 2021-м ускорилась в 8 раз.

Если обратиться к статистике региона, то ровно год назад, 29 октября 2020 года, в период предыдущих коронавирусных ограничений, Vn.ru со ссылкой на региональный минпромторг сообщал о закрытии 8 тысяч компаний. Причём в первую очередь пострадали представители малого и среднего бизнеса. Между тем, по словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, которые приводит то же издание, «структура региональной экономики такова, что в сумме малое и среднее предпринимательство – самый крупный работодатель и значимый плательщик налогов».

Поэтому нынешние «ковикулы» – безусловно, больная тема для предпринимателей. Впрочем, то, что этих мер не избежать, предвидели, наверное, все. И естественно, готовились, насколько это возможно в той или иной сфере. Поэтому такого отчаяния в высказываниях представителей бизнес-сообщества, какое периодически просачивалось в СМИ в прошлом году, в этот раз не прозвучало.

По поводу убытков, понесённых компаниями за период пандемии, оценки тоже разделились.

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы 2директор компании «Атланта-Сервис» Наталия Пятых

Не секрет, что одни из самых больших потерь понесли предприятия общепита. Как рассказала Наталия Пятых – директор компании «Атланта-Сервис», которая занимается поставками оборудования для предприятий питания и пищевой промышленности, «из-за пандемии количество наших сотрудников сократилось в 2,5 раза: было 25 человек, осталось 10. При этом мы, конечно, за этот год в большей степени переориентировались. Да, общепит сегодня теряет, но, к счастью, я так понимаю, в Новосибирске не будет полного закрытия предприятий общепита и QR-кодов. По крайней мере, мне ответственно говорили об этом в Минпромторге и в мэрии».

Являясь одновременно директором общественной организации «Сибирская гильдия шеф-поваров», Наталия Пятых отметила, что, к сожалению, большое количество поваров ушло из профессии: «Персонала нет, потому что в прошлом году их бросили без поддержки – ни мэрия, ни область им не помогли. Хотя я считаю, что правительство Новосибирской области должно было их поддержать. Если вы помните, мы через федеральные СМИ заявили о том, что мы по сей день закрыты, и фактически открылись только в августе. За всё это время нам как компании никто ничем не помог. Сотрудникам выплачивали МРОТ – 12 500 рублей. И тем не менее, мы не планируем останавливаться, будем работать дальше».

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы 3директор ООО «СибПромИнструмент» Алексей Съедин

Поддержал коллегу и директор ООО «СибПромИнструмент» Алексей Съедин, который рассказал, что объём убытков его предприятия составляет примерно 20-30 %. «Мы – производственная компания, – пояснил эксперт. – Поэтому убытки связаны с сокращением производства. Вынужденное сокращение рабочих мест неминуемо сократит наш оборот. На данный момент, чтобы удерживать докризисные позиции, приходится работать на 40 процентов больше».

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы 4директор ООО «ТехноУниверсал» Александр Томилов

Среднюю позицию обозначил директор ООО «ТехноУниверсал» Александр Томилов: «У меня всё на аутсорсе. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения. Нам в этом смысле проще».

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы 5директор маркетинговой компании «Fedotov Studio» Павел Федотов

А директор маркетинговой компании Fedotov Studio Павел Федотов настроен и вовсе позитивно. «У нас планируется рост, – поделился ожиданиями Павел. – Мы небольшая компания, у которой много конкурентов. И неповоротливые конкуренты, не готовые развиваться, быстро умирают, а мы остаёмся на плаву. В нынешние непростые времена компаниям приходится усиливать свою маркетинговую активность. И они приходят к нам, видя, что у нас хорошая репутация и есть классный результат. В прошлый локдаун мы и клиентам нашим помогли, и сами значительно выросли – больше чем в два раза».

Уходим в онлайн

Так что, не всем локдаун – враг, есть сферы, которым коронавирусные ограничения, что называется, только на руку. Впрочем, и те компании, по которым пандемия ударила всерьёз, может, и не сразу, но нашли способ держаться на плаву. И это в свою очередь привело к изменениям на рынке труда. Интересную тенденцию, хотя и очевидную, озвучила региональный представитель «Авито Работы» в СФО Екатерина Салостий. По её наблюдениям, за время пандемии коронавируса главным трендом рынка труда стала удалёнка: «Переход на новый формат работы был достаточно сложным процессом для компаний, но в итоге работу в дистанционном и гибридном форматах положительно оценили многие работодатели и работники, в том числе производственные предприятия».

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы 6региональный представитель «Авито Работы» В СФО Екатерина Салостий

По данным, которые предоставила эксперт, число рабочих мест с удалённым форматом в Новосибирске в последние два года стабильно растёт. Так, в октябре 2020-го работодатели разместили на 88 % больше вакансий с удалёнкой, чем в октябре 2019-го, в этом году – ещё на 94 % больше. А за два года количество таких предложений выросло в 3,7 раза (266 %). Эта тенденция схожа с общероссийской статистикой. Для сравнения: рост числа вакансий за год по России в 2020 году составил 77 %, в 2021 году – 145 %, за два года – 333 %.

«Соискатели также всё чаще рассматривают возможность работать удалённо как одно из преимуществ при выборе трудоустройства, – рассказала Екатерина Салостий. – Активность сибиряков в отношении предложений с удалёнкой ежегодно увеличивается, заметно опережая темпы роста числа таких вакансий». Согласно статистике, которую привела эксперт, в 2020-м соискатели интересовались дистанционной работой в три раза чаще, чем в 2019-м (201 процент). В этом году их активность выросла примерно так же – на 185 процентов. И за два года произошёл рост более чем в восемь раз (758 процентов). В сравнении с общероссийской динамикой новосибирцы проявляют больший интерес к удалёнке: по России активность соискателей в 2020 году выросла на 149 процентов, в 2021 – на 128 процентов, за два года – на 468 процентов.

Но не только удалённая работа стала трендом последнего времени. Наша жизнь всё больше уходит в онлайн, и пандемия только ускорила этот процесс. Как отметила эксперт, сегодня многие работники предпочитают работе в штате фриланс и оказывают услуги частным лицам или организациям. По данным опроса, недавно проведенного экспертами Авито и Data Insight, почти ¾ российских интернет-пользователей заказывали онлайн не только все необходимые товары, но и успешно находили в интернете мастеров для решения самых разных задач. Больше половины делают это регулярно. В Новосибирске за последние два года доля сообщений об оказании услуг онлайн выросла в 2,5 раза. Впрочем, есть в этой сфере и проблемы.

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы 7коммерческий директор ооо "сп-лаб" франчайзинговый партнер Лабораторной службы «Хеликс» Елена Ржанникова

«Для медицинского бизнеса эта тема очень актуальна, – поделилась коммерческий директор ООО «СП-ЛАБ» франчайзинговый партнер Лабораторной службы «Хеликс» Елена Ржанникова. – Здесь доля фриланса значительно ниже, чем в сфере услуг. И сейчас наблюдается дефицит на рынке среднего персонала, и эта тенденция будет усугубляться. На фриланс невозможно уйти всем специальностям и сотрудникам. К тому же, к сожалению, очень часто услуги фрилансеров среднего и низкого качества, а самооценка, в том числе, профессиональная и зарплатная у них завышена».

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы 8управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков

«И всё же, если брать в целом, пандемия положительно повлияла на рынок онлайн-услуг, например, доставки, которой сегодня пользуются очень многие», – заметил управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков.

По мнению Наталии Пятых, это связано с тем, что в последнее время сформировалось новое поколение потребителей: «Нынешняя молодёжь менее требовательна к качеству и ассортименту. Им не интересны рестораны, бренды, они ценят комфорт и скорость выполнения услуги, чтобы сэкономить время для себя».

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы 9PR-менеджер Авито Работы в СФО Ирина Вольская

«Я бы не согласилась с мнением о том, что молодёжь непритязательна в своих вкусах, – возразила PR-менеджер Авито Работы в СФО Ирина Вольская. – Просто в интернете выбор гораздо шире, чем в любом магазине или ресторане. Я могу найти любой товар на маркетплейсах, в том числе, в другом городе или стране, и получить его за несколько часов или дней».

Впрочем, каковы бы ни были причины, но этот тренд помог выжить не одному бизнесу.

А государство помогает?

Государство, наверное, правильнее сказать, пытается помочь, но, судя по высказываниям бизнеса в медиапространстве, от него ждут большего.

Так, власти намерены возместить бизнесу половину официальных потерь двумя путями: грантами в размере МРОТа на каждого работника и льготными кредитами по ставке в 3 % при нескольких условиях, главное из которых – сохранение 90 % штата. Однако обе эти меры вызывают большие вопросы. В частности: если компания выплачивала сотруднику 30-50 тысяч, то госсубсидия в виде МРОТа всё равно не покроет её убытков, учитывая, что от налогов компанию никто не освобождал. А если снизить зарплату сотрудникам до МРОТ, нет ли риска потерять не только ценные, но и вообще все кадры?

Может быть, поэтому, судя по настроению, царившему за круглым столом, региональный бизнес особо и не рассчитывает на внешнюю помощь и надеется преимущественно на свои силы. А когда нет ожиданий, то и разочарования меньше, и настроение лучше. Во всяком случае, признаков какого-то особо острого недовольства в ходе прошедшей дискуссии не наблюдалось. Впрочем, рискнём высказать ещё две версии такого положения.

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы 10

Во-первых, в нашем регионе, как уже отмечали участники мероприятия, ограничения пока всё же не такие жёсткие, как в столицах. И, во-вторых, предприниматели всё-таки надеются, что нынешние каникулы не затянутся, и уже с 8 ноября они смогут работать в обычном режиме. Впрочем, даже если «ковикулы» продлят, на вопрос Сергея Дьячкова, будут ли компании работать в таком случае, большинство собравшихся ответили, что коммерческие предприятия, безусловно, будут. В самом деле: не закрываться же?

И это не только особенности местного мышления, но общероссийский посыл.

«Эта ситуация неудивительна, ведь выбор у бизнеса невелик – либо работать, либо сразу закрываться, – приводит «Накануне.RU» комментарий экономиста, депутата Госдумы Михаила Делягина. – И если в первый длительный локдаун выжили наиболее подготовленные даже из малого и среднего бизнеса предприятия, то теперь закрыться могут и они тоже. И государство с этим кардинально ничего не будет делать – его поддержка осуществляется просто «для галочки».

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы 11директор ООО «ТехноУниверсал» Александр Томилов, директор компании «Атланта-Сервис» Наталия Пятых

«Поэтому, – выразила своё отношение к нынешним каникулам Наталия Пятых, – смысла в этом локдауне мы не видим».

По мнению Елены Ржанниковой смысл есть, «если все будут строго соблюдать все меры безопасности, так как в текущей ситуации здоровье – это личная ответственность каждого человека. Контролировать своё здоровье самому и приучать к этому детей – это важно. Потому что проблема действительно серьёзная. Нужно соблюдать все меры безопасности и заботиться об окружающих. Но это, повторю, в первую очередь зона личной ответственности каждого человека, а не только бизнеса. Если бизнес будет соблюдать все ограничения, а люди будут безответственно относиться к своему здоровью – пренебрегать масками в общественных местах и так далее, то эффекта всё равно не будет».

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы 12директор ООО «СибПромИнструмент» Алексей Съедин, PR-менеджер Авито Работы в СФО Ирина Вольская

И ещё, по словам Алексея Съедина, хотелось бы справедливости и логики в применении ограничений и мер безопасности, чтобы все были в одинаковых условиях.

Но условия игры тем не менее соблюдать приходится. И некоторые даже находят в них рациональное зерно. В частности, в введении QR-кодов, к которым многие представители бизнеса уже неоднократно высказывали своё отрицательное отношение.

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы 13генеральный директор Pro Control Станислав Сидоров

Так, по мнению генерального директора Pro Control Станислава Сидорова, эти меры оправданны: «Касаемо QR-кодов, для бизнеса – это дополнительные расходы, согласен, Но разве не больше вы потеряете времени, и, соответственно, денег, когда половина персонала попадёт в больницу, и вам придётся в «горящем» режиме искать новый персонал, который, возможно, придётся ещё и дообучать?»

Правда, некоторые сомневаются, насколько эта мера защищена от мошеннических схем. «Тема QR-кодов очень интересна мне как разработчику, – поделился Александр Томилов. – Для того чтобы предоставить вам его получение, и понять привились вы или нет, нужно вас идентифицировать. При этом должен быть как-то соблюден 152 закон ФЗ. Важно понять, не будет ли он нарушаться? С другой стороны, кто мешает мне взять QR – код близкого по физическим параметрам знакомого мне человека? И здесь уже начинается уголовная ответственность».

«Действительно, – согласился Станислав Сидоров, – наша компания занимается защитой от подделки продукции при помощи некопируемых QR-кодов, и скажу вам, если посмотреть за 2 недели метрику нашего сайта, то запросы не радуют: купить ковидный QR, купить QR в Новосибирске, как подделать QR и так далее».

Вместе с тем, по мнению эксперта лучше уж так: «Если производить полный локдаун – поверьте, малый и средний бизнес тогда потеряет в разы больше, чем при введении QR-кодов».

Кризис – время возможностей

И всё-таки общую тональность состоявшейся дискуссии можно назвать мажорной. Тем и замечателен россиянин, что сломить его не так легко. Большинство участников мероприятия всё же сошлись на том, что нынешние испытания, связанные с пандемией, – это и время возможностей.

По мнению Павла Федотова, пандемия стала катализатором изменений и качественного роста.

Фото Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы 14директор маркетинговой компании Fedotov Studio Павел Федотов, региональный представитель «Авито Работы» В СФО Екатерина Салостий, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО "СП-ЛАБ" ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАРТНЕР ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ «ХЕЛИКС» ЕЛЕНА РЖАННИКОВА

А Наталия Пятых поделилась наблюдением, что, «когда работников стало меньше, например, на предприятиях питания, владельцы компаний вспомнили про новые технологии, которыми раньше пренебрегали, и стали чаще прибегать к передовому опыту, в том числе зарубежному».

«Касаемо инноваций, новых технологий – за этот год проекты, напрямую связанные с инновациями, выстрелили так сильно, как никогда ранее, – поддержал Станислав Сидоров. – И особенно проекты, связанные с QR-кодами, начали очень быстро развиваться, всему виной – пандемия. Ранее большая часть населения страны даже не знали, что такое QR-код, а сейчас 99 процентов уже в курсе. В общепите почти каждый 3-й проект, который развивался безумно медленно, за этот год увеличил свои продажи в 5-10 раз – это уже показатель».

«Под новые условия жизни надо подстраиваться и бизнесу, и людям, – резюмировал Павел Федотов. – Мы всё равно вынуждены будем в этих условиях жить. Мы живём в эпоху изменений, поэтому меняться нужно. Это неизбежно, и в этом ключ к успеху. Те компании, которые это понимают и перестраиваются, и сейчас чувствуют себя более-менее уверенно».

«С началом пандемии эти процессы пошли быстрее. Меняйся – и у тебя всё будет хорошо», – подвёл позитивную черту под дискуссией Павел Федотов.

 

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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