Жить и работать по-старому не получится: предприниматели обсудили, к чему приведут новые антиковидные каникулы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом указом президента в России объявлены внеочередные каникулы. Дни с 30 октября по 7 ноября будут «нерабочими», с сохранением зарплаты сотрудникам. У наёмных работников есть повод для радости. А вот к чему готовиться бизнесу? Эту тему обсудили участники экстренного круглого стола «Что будет с бизнесом из-за новых антиковидных каникул», который состоялся 27 октября в пресс-центре медиахолдинга Сиб.фм.

Для начала немного статистики

Потери бизнеса от введения нерабочих дней оцениваются в 4 млрд руб. в сутки, за две недели выходных они составят около 60 млрд руб. Как сообщил РБК, такие цифры озвучил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства.

Для многих предприятий такие убытки уже оказались непосильными.

Forbes, на основе данных «СПАРК-Интерфакс», 30 августа 2021 года констатировал, что убыль ИП началась в кризисном 2020 году, а в 2021-м ускорилась в 8 раз.

Если обратиться к статистике региона, то ровно год назад, 29 октября 2020 года, в период предыдущих коронавирусных ограничений, Vn.ru со ссылкой на региональный минпромторг сообщал о закрытии 8 тысяч компаний. Причём в первую очередь пострадали представители малого и среднего бизнеса. Между тем, по словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, которые приводит то же издание, «структура региональной экономики такова, что в сумме малое и среднее предпринимательство – самый крупный работодатель и значимый плательщик налогов».

Поэтому нынешние «ковикулы» – безусловно, больная тема для предпринимателей. Впрочем, то, что этих мер не избежать, предвидели, наверное, все. И естественно, готовились, насколько это возможно в той или иной сфере. Поэтому такого отчаяния в высказываниях представителей бизнес-сообщества, какое периодически просачивалось в СМИ в прошлом году, в этот раз не прозвучало.

По поводу убытков, понесённых компаниями за период пандемии, оценки тоже разделились.

директор компании «Атланта-Сервис» Наталия Пятых

Не секрет, что одни из самых больших потерь понесли предприятия общепита. Как рассказала Наталия Пятых – директор компании «Атланта-Сервис», которая занимается поставками оборудования для предприятий питания и пищевой промышленности, «из-за пандемии количество наших сотрудников сократилось в 2,5 раза: было 25 человек, осталось 10. При этом мы, конечно, за этот год в большей степени переориентировались. Да, общепит сегодня теряет, но, к счастью, я так понимаю, в Новосибирске не будет полного закрытия предприятий общепита и QR-кодов. По крайней мере, мне ответственно говорили об этом в Минпромторге и в мэрии».

Являясь одновременно директором общественной организации «Сибирская гильдия шеф-поваров», Наталия Пятых отметила, что, к сожалению, большое количество поваров ушло из профессии: «Персонала нет, потому что в прошлом году их бросили без поддержки – ни мэрия, ни область им не помогли. Хотя я считаю, что правительство Новосибирской области должно было их поддержать. Если вы помните, мы через федеральные СМИ заявили о том, что мы по сей день закрыты, и фактически открылись только в августе. За всё это время нам как компании никто ничем не помог. Сотрудникам выплачивали МРОТ – 12 500 рублей. И тем не менее, мы не планируем останавливаться, будем работать дальше».

директор ООО «СибПромИнструмент» Алексей Съедин

Поддержал коллегу и директор ООО «СибПромИнструмент» Алексей Съедин, который рассказал, что объём убытков его предприятия составляет примерно 20-30 %. «Мы – производственная компания, – пояснил эксперт. – Поэтому убытки связаны с сокращением производства. Вынужденное сокращение рабочих мест неминуемо сократит наш оборот. На данный момент, чтобы удерживать докризисные позиции, приходится работать на 40 процентов больше».

директор ООО «ТехноУниверсал» Александр Томилов

Среднюю позицию обозначил директор ООО «ТехноУниверсал» Александр Томилов: «У меня всё на аутсорсе. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения. Нам в этом смысле проще».

директор маркетинговой компании «Fedotov Studio» Павел Федотов

А директор маркетинговой компании Fedotov Studio Павел Федотов настроен и вовсе позитивно. «У нас планируется рост, – поделился ожиданиями Павел. – Мы небольшая компания, у которой много конкурентов. И неповоротливые конкуренты, не готовые развиваться, быстро умирают, а мы остаёмся на плаву. В нынешние непростые времена компаниям приходится усиливать свою маркетинговую активность. И они приходят к нам, видя, что у нас хорошая репутация и есть классный результат. В прошлый локдаун мы и клиентам нашим помогли, и сами значительно выросли – больше чем в два раза».

Уходим в онлайн

Так что, не всем локдаун – враг, есть сферы, которым коронавирусные ограничения, что называется, только на руку. Впрочем, и те компании, по которым пандемия ударила всерьёз, может, и не сразу, но нашли способ держаться на плаву. И это в свою очередь привело к изменениям на рынке труда. Интересную тенденцию, хотя и очевидную, озвучила региональный представитель «Авито Работы» в СФО Екатерина Салостий. По её наблюдениям, за время пандемии коронавируса главным трендом рынка труда стала удалёнка: «Переход на новый формат работы был достаточно сложным процессом для компаний, но в итоге работу в дистанционном и гибридном форматах положительно оценили многие работодатели и работники, в том числе производственные предприятия».

региональный представитель «Авито Работы» В СФО Екатерина Салостий

По данным, которые предоставила эксперт, число рабочих мест с удалённым форматом в Новосибирске в последние два года стабильно растёт. Так, в октябре 2020-го работодатели разместили на 88 % больше вакансий с удалёнкой, чем в октябре 2019-го, в этом году – ещё на 94 % больше. А за два года количество таких предложений выросло в 3,7 раза (266 %). Эта тенденция схожа с общероссийской статистикой. Для сравнения: рост числа вакансий за год по России в 2020 году составил 77 %, в 2021 году – 145 %, за два года – 333 %.

«Соискатели также всё чаще рассматривают возможность работать удалённо как одно из преимуществ при выборе трудоустройства, – рассказала Екатерина Салостий. – Активность сибиряков в отношении предложений с удалёнкой ежегодно увеличивается, заметно опережая темпы роста числа таких вакансий». Согласно статистике, которую привела эксперт, в 2020-м соискатели интересовались дистанционной работой в три раза чаще, чем в 2019-м (201 процент). В этом году их активность выросла примерно так же – на 185 процентов. И за два года произошёл рост более чем в восемь раз (758 процентов). В сравнении с общероссийской динамикой новосибирцы проявляют больший интерес к удалёнке: по России активность соискателей в 2020 году выросла на 149 процентов, в 2021 – на 128 процентов, за два года – на 468 процентов.

Но не только удалённая работа стала трендом последнего времени. Наша жизнь всё больше уходит в онлайн, и пандемия только ускорила этот процесс. Как отметила эксперт, сегодня многие работники предпочитают работе в штате фриланс и оказывают услуги частным лицам или организациям. По данным опроса, недавно проведенного экспертами Авито и Data Insight, почти ¾ российских интернет-пользователей заказывали онлайн не только все необходимые товары, но и успешно находили в интернете мастеров для решения самых разных задач. Больше половины делают это регулярно. В Новосибирске за последние два года доля сообщений об оказании услуг онлайн выросла в 2,5 раза. Впрочем, есть в этой сфере и проблемы.

коммерческий директор ооо "сп-лаб" франчайзинговый партнер Лабораторной службы «Хеликс» Елена Ржанникова

«Для медицинского бизнеса эта тема очень актуальна, – поделилась коммерческий директор ООО «СП-ЛАБ» франчайзинговый партнер Лабораторной службы «Хеликс» Елена Ржанникова. – Здесь доля фриланса значительно ниже, чем в сфере услуг. И сейчас наблюдается дефицит на рынке среднего персонала, и эта тенденция будет усугубляться. На фриланс невозможно уйти всем специальностям и сотрудникам. К тому же, к сожалению, очень часто услуги фрилансеров среднего и низкого качества, а самооценка, в том числе, профессиональная и зарплатная у них завышена».

управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков

«И всё же, если брать в целом, пандемия положительно повлияла на рынок онлайн-услуг, например, доставки, которой сегодня пользуются очень многие», – заметил управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков.

По мнению Наталии Пятых, это связано с тем, что в последнее время сформировалось новое поколение потребителей: «Нынешняя молодёжь менее требовательна к качеству и ассортименту. Им не интересны рестораны, бренды, они ценят комфорт и скорость выполнения услуги, чтобы сэкономить время для себя».

PR-менеджер Авито Работы в СФО Ирина Вольская

«Я бы не согласилась с мнением о том, что молодёжь непритязательна в своих вкусах, – возразила PR-менеджер Авито Работы в СФО Ирина Вольская. – Просто в интернете выбор гораздо шире, чем в любом магазине или ресторане. Я могу найти любой товар на маркетплейсах, в том числе, в другом городе или стране, и получить его за несколько часов или дней».

Впрочем, каковы бы ни были причины, но этот тренд помог выжить не одному бизнесу.

А государство помогает?

Государство, наверное, правильнее сказать, пытается помочь, но, судя по высказываниям бизнеса в медиапространстве, от него ждут большего.

Так, власти намерены возместить бизнесу половину официальных потерь двумя путями: грантами в размере МРОТа на каждого работника и льготными кредитами по ставке в 3 % при нескольких условиях, главное из которых – сохранение 90 % штата. Однако обе эти меры вызывают большие вопросы. В частности: если компания выплачивала сотруднику 30-50 тысяч, то госсубсидия в виде МРОТа всё равно не покроет её убытков, учитывая, что от налогов компанию никто не освобождал. А если снизить зарплату сотрудникам до МРОТ, нет ли риска потерять не только ценные, но и вообще все кадры?

Может быть, поэтому, судя по настроению, царившему за круглым столом, региональный бизнес особо и не рассчитывает на внешнюю помощь и надеется преимущественно на свои силы. А когда нет ожиданий, то и разочарования меньше, и настроение лучше. Во всяком случае, признаков какого-то особо острого недовольства в ходе прошедшей дискуссии не наблюдалось. Впрочем, рискнём высказать ещё две версии такого положения.

Во-первых, в нашем регионе, как уже отмечали участники мероприятия, ограничения пока всё же не такие жёсткие, как в столицах. И, во-вторых, предприниматели всё-таки надеются, что нынешние каникулы не затянутся, и уже с 8 ноября они смогут работать в обычном режиме. Впрочем, даже если «ковикулы» продлят, на вопрос Сергея Дьячкова, будут ли компании работать в таком случае, большинство собравшихся ответили, что коммерческие предприятия, безусловно, будут. В самом деле: не закрываться же?

И это не только особенности местного мышления, но общероссийский посыл.

«Эта ситуация неудивительна, ведь выбор у бизнеса невелик – либо работать, либо сразу закрываться, – приводит «Накануне.RU» комментарий экономиста, депутата Госдумы Михаила Делягина. – И если в первый длительный локдаун выжили наиболее подготовленные даже из малого и среднего бизнеса предприятия, то теперь закрыться могут и они тоже. И государство с этим кардинально ничего не будет делать – его поддержка осуществляется просто «для галочки».

директор ООО «ТехноУниверсал» Александр Томилов, директор компании «Атланта-Сервис» Наталия Пятых

«Поэтому, – выразила своё отношение к нынешним каникулам Наталия Пятых, – смысла в этом локдауне мы не видим».

По мнению Елены Ржанниковой смысл есть, «если все будут строго соблюдать все меры безопасности, так как в текущей ситуации здоровье – это личная ответственность каждого человека. Контролировать своё здоровье самому и приучать к этому детей – это важно. Потому что проблема действительно серьёзная. Нужно соблюдать все меры безопасности и заботиться об окружающих. Но это, повторю, в первую очередь зона личной ответственности каждого человека, а не только бизнеса. Если бизнес будет соблюдать все ограничения, а люди будут безответственно относиться к своему здоровью – пренебрегать масками в общественных местах и так далее, то эффекта всё равно не будет».

директор ООО «СибПромИнструмент» Алексей Съедин, PR-менеджер Авито Работы в СФО Ирина Вольская

И ещё, по словам Алексея Съедина, хотелось бы справедливости и логики в применении ограничений и мер безопасности, чтобы все были в одинаковых условиях.

Но условия игры тем не менее соблюдать приходится. И некоторые даже находят в них рациональное зерно. В частности, в введении QR-кодов, к которым многие представители бизнеса уже неоднократно высказывали своё отрицательное отношение.

генеральный директор Pro Control Станислав Сидоров

Так, по мнению генерального директора Pro Control Станислава Сидорова, эти меры оправданны: «Касаемо QR-кодов, для бизнеса – это дополнительные расходы, согласен, Но разве не больше вы потеряете времени, и, соответственно, денег, когда половина персонала попадёт в больницу, и вам придётся в «горящем» режиме искать новый персонал, который, возможно, придётся ещё и дообучать?»

Правда, некоторые сомневаются, насколько эта мера защищена от мошеннических схем. «Тема QR-кодов очень интересна мне как разработчику, – поделился Александр Томилов. – Для того чтобы предоставить вам его получение, и понять привились вы или нет, нужно вас идентифицировать. При этом должен быть как-то соблюден 152 закон ФЗ. Важно понять, не будет ли он нарушаться? С другой стороны, кто мешает мне взять QR – код близкого по физическим параметрам знакомого мне человека? И здесь уже начинается уголовная ответственность».

«Действительно, – согласился Станислав Сидоров, – наша компания занимается защитой от подделки продукции при помощи некопируемых QR-кодов, и скажу вам, если посмотреть за 2 недели метрику нашего сайта, то запросы не радуют: купить ковидный QR, купить QR в Новосибирске, как подделать QR и так далее».

Вместе с тем, по мнению эксперта лучше уж так: «Если производить полный локдаун – поверьте, малый и средний бизнес тогда потеряет в разы больше, чем при введении QR-кодов».

Кризис – время возможностей

И всё-таки общую тональность состоявшейся дискуссии можно назвать мажорной. Тем и замечателен россиянин, что сломить его не так легко. Большинство участников мероприятия всё же сошлись на том, что нынешние испытания, связанные с пандемией, – это и время возможностей.

По мнению Павла Федотова, пандемия стала катализатором изменений и качественного роста.

директор маркетинговой компании Fedotov Studio Павел Федотов, региональный представитель «Авито Работы» В СФО Екатерина Салостий, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО "СП-ЛАБ" ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАРТНЕР ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ «ХЕЛИКС» ЕЛЕНА РЖАННИКОВА

А Наталия Пятых поделилась наблюдением, что, «когда работников стало меньше, например, на предприятиях питания, владельцы компаний вспомнили про новые технологии, которыми раньше пренебрегали, и стали чаще прибегать к передовому опыту, в том числе зарубежному».

«Касаемо инноваций, новых технологий – за этот год проекты, напрямую связанные с инновациями, выстрелили так сильно, как никогда ранее, – поддержал Станислав Сидоров. – И особенно проекты, связанные с QR-кодами, начали очень быстро развиваться, всему виной – пандемия. Ранее большая часть населения страны даже не знали, что такое QR-код, а сейчас 99 процентов уже в курсе. В общепите почти каждый 3-й проект, который развивался безумно медленно, за этот год увеличил свои продажи в 5-10 раз – это уже показатель».

«Под новые условия жизни надо подстраиваться и бизнесу, и людям, – резюмировал Павел Федотов. – Мы всё равно вынуждены будем в этих условиях жить. Мы живём в эпоху изменений, поэтому меняться нужно. Это неизбежно, и в этом ключ к успеху. Те компании, которые это понимают и перестраиваются, и сейчас чувствуют себя более-менее уверенно».

«С началом пандемии эти процессы пошли быстрее. Меняйся – и у тебя всё будет хорошо», – подвёл позитивную черту под дискуссией Павел Федотов.