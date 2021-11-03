В новосибирском аэропорту приземлился самолет с горящим двигателем

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В аэропорту Новосибирска совершил аварийную посадку Boeing-747 с горящим двигателем.
В новосибирском аэропорту Толмачево вечером 3 ноября совершил аварийную посадку самолет Boeing-747 с горящим двигателем. Об этом сообщили медиа.
«В аэропорт Толмачево города Новосибирска приземлился Boeing-747 с горящим левым двигателем», – пишет Mash Siberia.
Пока подробности инцидента неизвестны, пресс-служба аэропорта не смогла прокомментировать ситуацию. Новость дополняется.
Ранее Сиб.фм писал, что в Иркутской области разбился самолет Ан-12.
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