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В новосибирском аэропорту приземлился самолет с горящим двигателем

Фото В новосибирском аэропорту приземлился самолет с горящим двигателем
Фото В новосибирском аэропорту приземлился самолет с горящим двигателем

Pixabay.com

В аэропорту Новосибирска совершил аварийную посадку Boeing-747 с горящим двигателем.

В новосибирском аэропорту Толмачево вечером 3 ноября совершил аварийную посадку самолет Boeing-747 с горящим двигателем. Об этом сообщили медиа.

«В аэропорт Толмачево города Новосибирска приземлился Boeing-747 с горящим левым двигателем», – пишет Mash Siberia.

Пока подробности инцидента неизвестны, пресс-служба аэропорта не смогла прокомментировать ситуацию. Новость дополняется.

Ранее Сиб.фм писал, что в Иркутской области разбился самолет Ан-12.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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