Площадь им. Калинина обретет новый облик

Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Дизайн-проект благоустройства площади им. Калинина с размещением стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» презентовали в мэрии Новосибирска. Во встрече приняли участие руководители мэрии, специалисты и представители депутатского корпуса.

«Размещение стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» на площади им. Калинина и благоустройство самой площади необходимо выполнить комплексно, с учетом замечаний специалистов и предложений жителей, чтобы этот знаковый для нашего города проект не вызывал ни у кого вопросов. Он должен стать проектом общего согласия», – убеждена заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.







Как рассказал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры – начальник управления архитектурно-художественного облика города мэрии Новосибирска Александр Ложкин, реализация проекта планируется в следующем году. Проект стелы был утвержден в ходе конкурса, проведенного Российским военно-историческим обществом, а затем адаптирован под размещение на площади им. Калинина, которую новосибирцы выбрали местом установки стелы.

Стела представлена в виде четырехгранного штыка высотой 30 метров и увенчана гербом Новосибирска. На двух гранях штыка – пластины из нержавеющей стали, на которых нанесены фотографии трудовых будней военного времени из архивов музея города Новосибирска. Нижнее опоясывающее кольцо штыка представлено как единый экран, который будет транслировать кинохронику военных лет. Прямо перед стелой установлен камень с текстом Указа Президента РФ о присвоении Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

Дизайн-проект благоустройства площади выполнен МП «МЕТРО МиР». Предложена новая транспортно-пешеходная схема с организацией озелененных и оборудованных скамейками и малыми формами островков отдыха для пешеходов, отдельными велодорожками, а также с расширением площадок для остановок общественного транспорта. Остановки в свою очередь могут совмещаться с павильонами торгового назначения. Будут демонтированы нестационарные объекты, имеющие неопрятный вид и не соответствующие утвержденному дизайн-коду. Рекламные носители разместят с учетом нового проекта. В южной части площади планируют разместить смотровую площадку для проведения экскурсий. Авторы проекта предлагают изменить расположение парковок. Для маломобильных граждан заложены перепады и уклоны покрытий тротуаров и предусмотрена укладка тактильной плитки для слабовидящих.

Озеленение разделено на два типа. Первый тип спроектирован в виде полос живой изгороди – для обеспечения безопасности при разделении пешеходной, велосипедной и проезжей зон. Второй тип предусмотрен для создания тенистых зон для островков отдыха. Площадь им. Калинина является одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города. Большинство замечаний при обсуждении дизайн-проекта прозвучало именно в отношении транспортной составляющей. «Организация дорожного движения должна стать одной из основных статей проекта. Необходимо промоделировать транспортные потоки и с учетом результата выстраивать дальнейшую работу», – отметил заместитель мэра Олег Клемешов.

На проработку возможности посадки крупномеров при озеленении с учетом существующих коммуникаций обратил внимание глава Центрального округа Сергей Канунников.

«При организации парковочных мест на кольце и ул. Перевозчикова необходимо предусмотреть меры, запрещающие превращать стоянку в место несанкционированной торговли с колес», – подчеркнул начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

По словам Анны Терешковой, эта встреча предназначалась для общественного обсуждения, на следующем этапе будут приняты предложения от горожан. Затем планируется создание рабочих групп, чтобы детально рассмотреть все вопросы.