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В Новосибирской области не хватает детских врачей и сердечно-сосудистых хирургов

Фото В Новосибирской области не хватает детских врачей и сердечно-сосудистых хирургов
Фото В Новосибирской области не хватает детских врачей и сердечно-сосудистых хирургов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Острее всего в Новосибирской области ощущается нехватка реаниматологов и детских онкологов.

Минздрав Новосибирской области озвучил тревожные данные о нехватке врачей. Особенно мало в регионе реаниматологов, сердечно-сосудистых хирургов и детских онкологов.

В Новосибирской области не хватает свыше тысячи врачей. Сейчас свободно 1170 вакансий. Меньше всего в регионе анестезиологов-реаниматологов, сердечно-сосудистых и торакальных хирургов, патологоанатомов. Еще две дефицитные специальности – детские онкологи и урологи. Кроме того, не хватает и сотрудников «скорой».

Тем не менее, медицинские организации региона укомплектованы по меньшей мере 73 процентами врачей и 76 процентами среднего медицинского персонала, рассказали РБК представители Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирским медикам доплачивают 240 рублей за каждого привитого от COVID-19.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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