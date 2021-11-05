Женщину с годовалым ребенком на руках сбил 23-летний парень на Форде в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске автомобиль сбил женщину с ребенком. Она несла годовалого мальчика на руках, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент произошел днем 5 ноября. Ребенок получил травмы, сообщала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

23-летний водитель автомобиля Ford Focus наехал на женщину с ребенком на руках, которая переходила дорогу на улице Героев Революции. Женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. После осмотра годовалого ребенка доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель Форда не был в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах происшествия на месте аварии.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 2 девушки пострадали в ДТП с городским автобусом.